Pedro Sánchez folytatja Franco kultuszának felszámolását

Közben alighanem Oroszország leggazdagabb embere.

Nemzetközi becslések szerint Vlagyimir Putyin elnök nemcsak Oroszország leggazdagabb embere, de világviszonylatban is a leggazdagabbak közé tartozik. Az idei vagyonbevallás alapján azonban Putyin tavalyi bevétele mindössze 9,7 millió rubel volt, egymillióval több, mint tavaly. Egy 77 négyzetméteres lakása van garázzsal és 3 ritkaságszámba menő autója. Van két GAZ-21M Volga típusú gépkocsija, amelyet még a szovjet időkben gyártottak, pontosabban 1956-ban. Az orosz elnök számára modernizálták. Csak kivételes esetekben használja, ilyen volt, amikor Bush amerikai elnököt ültette a volán mögé. Van egy Niva Lada gépkocsija is. Nyilvánvalóan mindazt a páratlan vagyont, amivel még rendelkezik, kastélyokat, házakat, gép-parkokat, hivatalosan úgy kezelik, mintha minden állami tulajdonban lenne. Mihail Misusztyin miniszterelnök a kimutatások szerint gazdagabb, mint a főnöke. Az ő keresete 18,2 millió rubel volt tavaly, a felesége jövedelme pedig 54,8 millió. A családnak van telke, háza, lakása. A leggazdagabb állami tisztviselő az 1969-ben született Gyenyisz Manturov, aki 2012 óta ipari és kereskedelmi miniszter. Magasan képzett, sok jelentős funkciót betöltő szakember. Tavaly 586 millió rubelt keresett. Van egy több mint egy hektáros földje, 2 vendégháza, egy 481 négyzetméteres lakása, gazdasági épületei, négy garázsa. Autói: Rover Range, Lada Veszta, Moszkvics 408. Plasztikai sebész felesége bevétele valamivel több mint 9 millió rubel volt. Dmitrij Csernyisenko, miniszterelnök-helyettesnek sincs oka a panaszra. Több mint 432 millió rubelt keresett tavaly, felesége pedig majdnem 67 milliót. Jurij Trutnyev az elnöki apparátus tagja 180 milliót kapott tavaly, lényegesen kevesebbet, mint egy évvel korábban. Így sem kell nagyon aggódnia, a felesége jövedelme nőtt, van egy nagy földterületük, házuk, lakásuk, számos más ingatlanjuk. Autóparkjukban van BMW X6, Toyota Highlander, Porsche Cayenne Turbo, Mercedes-Benz GLE 450, Bombardier INC terepjáró. A Kreml tisztségviselői közül Garry Vlagyimirovics Minch elnöki meghatalmazott 143,7 millió rubeles bevételével tűnik ki, felesége majdnem 123 milliót kapott. A többi fő ember szerényebb vagyonról számolt be, de nekik is van mivel vigasztalódniuk. Dmitrij Peszkov Putyin szóvivőjének felesége például tavaly majdnem 236 millió rubellel lett gazdagabb. Hátul kullog Dmitrij Medvegyev volt kormányfő 11 milliós bevétellel. Ráadásul az ő feleségének nincs jövedelme. Valentyina Matvijenko, a Szövetségi Tanács elnöke sem keresett sokat, de azért van telke, nyaralója, lakóháza, épületei. Az Állami Duma és a Szövetségi Tanács tisztségviselőin kívül számba vették azokat is, akik „csak” egyszerű tagjai a törvényhozásnak. Ők az igazi gazdagok. Például Szulejman Kerimov a Szövetségi Tanács tagja 32 millió rubel bevételről tesz említést vagyonnyilatkozatában, miközben a Forbes Magazin listáján a leggazdagabb orosz oligarchák listáján szerepel 18.5 milliárd dolláros vagyonnal. Minden nyugati szankció és hazai figyelmeztetés ellenére, a vezető orosz politikusok nem mondtak le arról sem, hogy megőrizzék külföldi ingatlanjaikat. Az alsóház és a szenátus tagjainak legutóbb nyilvánosságra hozott vagyonbevallása erről tanúskodik. A Kommerszant című lap részletes beszámolója szerint az Állami Duma 22 és a Szövetségi Tanács 6 tagjának van külföldön ingatlanja vagy bérleménye. Méghozzá nemcsak a volt szovjet köztársaságokban, hanem olyan államokban is, amelyek folyamatosan részt vesznek az orosz ellenes szankciók kivetésében. A képviselők számára a legvonzóbb ország: Spanyolország. Az állampárt, a Putyin által alapított Egységes Oroszország négy képviselőjének van itt lakása, akad olyan is, akinek három is. Két másik feleségnek háza van Spanyolországban. Az Igazságos Oroszország párt egyik képviselőjének a felesége pedig földingatlana és lakása mellett tavaly vett egy több mint 500 négyzetméteres házat is. A nemzetiségi kérdésekkel foglalkozó bizottság vezetője, az egykori futball-edző Valerij Gazzajev az Igazságos Oroszország tagja a feleségével együtt egy 307 négyzetméteres telek és ház tulajdonosa. A képviselők második legkedveltebb országa Bulgária. Az állampárt két képviselőjének és feleségének több lakása van itt. Lettországban az Egységes Oroszország két képviselője rendelkezik néhány lakással. Finnországban szintén az állampárt képviselőjének felesége szerzett földtulajdont. Belaruszt egy állampárti és egy kommunista képviselő választotta. De még Grúziában is van az egyik állampárti képviselő feleségének négy földterülete és két háza. Az „ingatlantérképről” nem maradt le Nagy Britannia, Svájc és Ciprus sem. A szenátorok inkább Nagy Britanniát, Németországot és Svájcot részesítik előnyben. Bár az orosz törvények a külföldi ingatlan tulajdonlását nem tiltják, az ezzel rendelkezők – egyes orosz vélemények szerint – annak teszik ki magukat, hogy egyes kormányok megpróbálnak nyomást gyakorolni rájuk. Kétségesnek tartják azt is, hogy az ingatlanokkal járó külföldi pénzmozgás nem ütközik-e az orosz törvényekbe. Napirendre került egy olyan javaslat, amely törvényben tiltaná meg a külföldi tulajdon megtartását, ezt azonban végül elvetették, mivel attól tartottak, néhány képviselő és szenátor inkább lemondana tisztségéről, ha válaszút elé állítanák. Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne a javaslatot bármikor újra elővenni. Csak, hogy ha ezt megteszik, mit kezdenek a törvényhozás leggazdagabb tagjaival, akik, nem külföldön, de hazájukban dúskálnak a jóban?