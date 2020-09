Animália anomáliák: egerek és emberek (Új diafilmekről)

egy kicsit még csöpögött az eső amikor sétámra elindultam de aztán útközben elállt s így szándékomtól én is elálltam hogy válltáskámból az esernyőt elővegyem pedig szép kanárisárga esernyő egy költőtárstól kaptam s az elázástól már megmentett párszor szóval megúsztam mindezt szárazon akkor ébredtem rá hogy mellékalakok vagyunk csak bár mozgalmasak és olykor nevesíthetők erre a Dózsa téren jöttem rá a szobornál ahol egy kollégámmal volt találkozóm aki a királyi várból gyorsliften szállt alá én gyalog jöttem napi sétámat letudni aztán a Pauler utca felé vettem az irányt a postára csekkeket befizetni és a szerződést feladni mert azt még postán kell elküldeni fontos az eredetiség legalábbis ami az aláírást illeti és kártyával fizettem amit előzőleg illendőképpen alá is írtam a Mészáros utcai nyomtatványboltban vonalas spirálfüzeteket vettem a feleségemnek mivel ő olyanokba írja a prózát és vonalasba írná a verseket is hogyha mostanában írna verseket vettem ceruzákat tollakat is kértem számlát és kártyával fizettem a számlázó országban Virág elvtárs ahol számlákat adunk és kapunk onnan már csak pár lépés a patika a Naphegy utca sarkán és mivel amúgy is felhős az idő ideje volt a felhőből a háziorvos által felírt gyógyszereket kiváltani az adagolásukat sajnos már ismerem így nem kellett ráírogatni a dobozokra csak magunk között mondom egyhavi gyógyszeradag volt hazaúton nem tértem be az egykori Naphegy Büfébe oda akkoriban jártam amikor a Petőfi Gimnáziumba esti és levelező tagozatra jó kedvcsináló volt az órák előtt meginni gyorsan egy deci cseresznyét ma egy vietnami étterem van a helyén időnként ellógtam egy-egy napot vagy pontosabban estét de Soproni tanár urat szerettem fizikát tanított és engem Hofira emlékeztetett külsőleg és a humora is a fizikát bizony nemigen szerettem mégis előfordult hogy egy ellógott tanítási nap végén az ő órájára bementem nem mentem be viszont a cukrászdába amely a Béla bácsi nevet viseli de férfiembert én még sosem láttam ott és nem mertem megkérdezni a hölgyeket hogy akkor most melyikük is a Béla bácsi? viszont a gyerekeknek ott rendeltük meg a születésnapi tortát amikor még voltak napok és születések nem mentem be a hús hentesáru üzletbe sem ahol szemközt L alakban voltak a pultok ott kellett a húsárut kérni és blokkot adtak a ki- és a bejárat között volt a pénztárfülke ahol fizettünk és a másik pultnál adták ki az árut el lehetett oly helyben fogyasztani állva a kerek asztaloknál ma élelmiszerbolt van a helyén inkább a Kilus-kútnál ültem le rágyújtani EMELTE AZ ELSŐ KERÜLET LAKÓINAK VÁROSSZÉPÍTŐ SZÁNDÉKA 1987 igazán örvendetes hogy szobrokat és kutakat emel a szándék mely ráadásul és szerencsénkre városszépítő különben Melocco Miklós alkotása elszívtam zsinórban két cigarettát és bámultam a kutat s a szemközti virágáldást akarom mondani virágágyást a Szilágyi Erzsébetről elnevezett gimnázium előtt amely utcakőből készült és hajót formázott egyik oldalán postaláda a másikon parkolóautomata díszítette bizony bámultam az én szemeimmel és le is fotóztam a Kilus-kutat meg a virágokat a postaládát és a parkolóautomatát hát persze hogy digitálisan de attól még nagyon valóságosak voltak és én is valóságosnak tűntem magamnak a postaláda piros volt a parkolóautomata kék a virágok meg fehérek pirosak sárgák lilák aztán sétáltam tovább a lengyel szabadsághősről elnevezett utcán egykori általános iskolám előtt ahova járni nem szerettem szemben volt egy asztalosműhely oda szívesebben mentem Bessenyei mesterhez aki mindig épp gyalult valamit és hullott a forgács ma is emlékszem a pác átható illatára most kávézó van a helyén még sosem kávéztam ott aztán a tűzoltóság jön s a sarokház a másik oldalon a Márvány utca sarkán gyerekkoromban építettek rá két emeletet és a földszintjén lakott a barátom akivel ellógtam a kilencórás diákmiséket inkább a matinéra mentünk fél tízkor a Diadal moziba barátomék azóta elköltöztek később elköltözött az élők közül is ideje utcánkba befordulni elsétálni a Márványmenyasszony Étterem előtt amelynek történetét egészen 1793-ig vezetik vissza és ahol utoljára nyolcadikos koromban ebédeltem az osztálytársaimtól kapott ebédjeggyel amit a pincérek tőlük és tőlem sem kértek el szóval akkoriban még volt ingyen ebéd és ráadásul nem is főztek rosszul már csak néhány ház és hazaérek nem kell felcaplatnom a felső emeletre mivel a földszinten lakunk táskámat kiürítem zsákmányomat a konyhaasztalra kirakom fotelomba lerogyok meghatottan és elhatározom hogy megírom ezt a mai krisztinavárosi sétát