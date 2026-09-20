A miniszter Berg Judit helyettes államtitkárral egyeztetett a témában.
Kiss Judit Ágnes: Tujaszörny és Nyírfakobold című könyve és Máray Mariann: Elérhetetlen című könyve is felkerült a Gyerekkönyvek Nemzetközi Tanácsa Honour List válogatására.
Reményét fejezte ki, hogy nemcsak a szakmabeliek, de az olvasók is elégedettek lesznek a munkájával.
A tizenéves hősök visszamennek a múltba, hogy Petőfi Sándor élete lehetőleg úgy játszódjon le, mint azt a tankönyvek írják.
Berg Judit meséivel kampányol a UNICEF a világ megismeréséért és egymás elfogadásáért.
Ki lehet-e jönni minden nehézségből? Léteznek-e örök érvényű témák, vagy muszáj a gyerekirodalmat is aktualizálni, hogy hatással legyen? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekről beszélgettünk Berg Judit íróval a Rumini nemrégiben a Pagonynál megjelent 10. kötete, a Rumini és az elsüllyedt világ kapcsán, melynek hőse ugyan egy egérfiúcska, de életigenléséből és kitartásából, ami arra készteti, hogy soha ne adja fel, mi, felnőttek is sokat tanulhatunk.
Márai verhetetlen a lengyel könyvpiacon – mármint a magyar szerzők közül. A Nobel-díjas Kertész Imre művei már nem elérhetők, Péterfy Gergely Kitömött barbárjának lengyel kiadása pedig még várat magára. A többek között Tóth Krisztina-, Tompa Andrea- és Berg Judit-könyveket fordító, a magyar kultúrát vlogján is közvetítő Anna Butrymot Varsóban értük utol.
Kamaszoknak és felnőtteknek egyaránt szóló krimivel rukkol elő Berg Judit a nyárra. Az őrzők egy izgalmas és fordulatokban gazdag világot tár az olvasó elé.
Berg Judit író nyitotta meg az ünnepi könyvhetet és gyermekkönyvnapokat, expozéjában a mese felszabadító erejéről beszélt. Idén 86 kiadó több mint 300 kötetéből válogathat a közönség.