Brüsszeli pecsét nélkül is megkaphatják októberben a postások a kiharcolt béremelésüket

Az állami szolgáltató betartja a júliusi postástüntetés után kötött megállapodást, miközben a kormány még tárgyal erről Brüsszelben.

A szakszervezetekkel kötött bérmegállapodás értelmében a Magyar Posta Zrt. kifizeti a május 1-től visszamenőlegesen érvényes megemelt béreket, amelyet a szeptemberi bérek utalásakor, október elején kapnak először meg a munkatársak – közölte az állami vállalat az mfor.hu kérdésére. A portál arra kérdezett rá a Magyar Postánál, hogy az Európai Bizottság engedélyezte-e, hogy a magyar kormány extra forrást biztosítson októbertől a bérfejlesztéshez. A társaság elismerte, hogy még tartanak a tárgyalások Brüsszel és a magyar kormány között. A portál kiemeli: értelmezésük szerint a brüsszeli tárgyalások eredményétől függetlenül, engedéllyel vagy engedély nélkül, de a magyar állam előbb vagy utóbb ad plusz pénzt a koronavírus-járvány miatt a korábbinál is rosszabb helyzetbe sodródott állami cégnek, amely most saját költségvetéséből állja a béremelést. Az állami cég és a szakszervezetek július közepén feszültek egymásnak, mert a vezetőség kijelentette, hogy nem tudnak általános bérfejlesztést végrehajtani, mivel veszteségesek. Ehelyett egyszeri kifizetést ajánlottak. A kormány pedig többször is hangsúlyozta, uniós irányelv korlátozza, hogy állami támogatással rendezzék a postai dolgozók bérét. A postás szakszervezetek július 18-i tüntetéséről a Népszava is beszámolt , s a tiltakozást követően a kormány és a Magyar Posta „hirtelen mégis talált pénzt” a béremelésre. Az általános bérfejlesztést és az éves teljesítmény elismerést is figyelembe véve több mint 14 ezer munkavállaló részesülhet legalább 10 százalékos bérfejlesztésben.