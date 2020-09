A Fidesz EP-képviselői is elítélték Luskasenka terrorját és Navalnij megmérgezését

Bár Orbán Viktor korábban arról beszélt, hogy Fehéroroszország sosem látott közelségbe került hozzánk, pártja ezt már nem így gondolja.

Közös állásfoglalást adott ki csütörtökön az Európai Parlament, amelyben a képviselők elsöprő többséggel elítélik az elcsalt belarusz elnökválasztást, és az orosz ellenzéki vezető, Alekszandr Navalnij megmérgezését. Az EP közleményéből kiderül, hogy Európai Parlament az 574 szavazattal, 37 ellenszavazat és 82 tartózkodás mellett csütörtökön elfogadott állásfoglalásában elutasítja az idén augusztus 9-i belaruszi „úgynevezett elnökválasztás” eredményét, mivel a választások „az összes nemzetközileg elismert norma kirívó megsértésével” zajlottak.

A képviselők ugyanakkor üdvözlik, hogy a közelmúltban létrejött az ellenzéki Koordinációs Tanács „mint a Belaruszban demokratikus változást követelő emberek ideiglenes képviselőj[e]”, amely minden politikai és társadalmi szereplő előtt nyitva áll. A Parlament emellett ismét hangsúlyozza, hogy Belaruszban a lehető leghamarabb új, szabad és tisztességes választásokat kell tartani nemzetközi felügyelet mellett. Az aláírók uniós szakciókat várnak a választási eredmények meghamisításáért és a belarusz erőszakos elnyomásért felelősök csoportja, köztük Lukasenka elnök ellen, és a tagállamoktól a korlátozó intézkedések késedelem nélküli végrehajtását kérik a nemzetközi partnerekkel szoros együttműködésben.

Mint a hvg.hu egy jegyzőkönyvben kiszúrta, az állásfoglalást a Fidesz EP-képviselői – köztük Járóka Lívia, Deutsch Tamás, Szájer József és Trócsányi László – is aláírták. Ez 180 fokos fordulatot jelent a kormány és Orbán Viktor néhány hónappal korábbi állásfoglalásához képest, hiszen Orbán még júniusban is azt fejtegette Minszkben, hogy– ennek örömére pedig 40 millió eurós hitelkeretet is nyitottak a magyar Eximbanknál, a belarusz–magyar cégek közötti együttműködés támogatására. Bár augusztusban bebizonyosodott, hogy Lukasenka saját népe ellen is brutális erővel lép fel, ha a minden jel szerint csalással megszerzett hatalma megőrzéséről van szó, a magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter hivatalosan azóta sem ítélte el a minszki rendőri terrort.