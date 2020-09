Meztelen gyerekét alázta Oláhszentgyörgy polgármestere

A nemzetközi akcióban több száz rendőr vett részt.

Összehangolt nemzetközi rendőrségi akció keretében felszámoltak egy albán kábítószercsempész-hálózatot Európában – közölte csütörtökön az európai rendőrségi együttműködési szervezet (Europol). A tájékoztatás szerint a tíz országban, több száz rendőr részvételével végrehajtott rajtaütésekben húsz embert vettek őrizetbe, illetve lefoglaltak mintegy négy tonna kokaint és 5,5 millió eurót. A Kompania Bello elnevezésű csoport az európai kokainkereskedelem egyik legfontosabb szereplője. A hálózat a Dél-Amerikából való szállításban, az elosztásban és az árusításban is részt vett, ami szakértők szerint ritkaságnak számít. A banda még a saját logóját is rányomtatta a zacskózott drogtömbökre. Az akciót megelőző, öt éven át tartó nyomozás során a csoport mintegy nyolcvan további tagját is őrizetbe vették Olaszországban, Ecuadorban, Hollandiában, Nagy-Britanniában, Svájcban és Németországban.