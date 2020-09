MNB: Nem nőnek meg a törlesztőrészletek a moratórium miatt

A jegybank leszögezte, hogy mindenkinek ugyanannyit kell törlesztenie havonta, mint amennyit januárban a moratórium nélkül fizetett volna.

A törlesztési moratórium miatt jövő januártól nem növekszik az ügyfelek törlesztőrészlete, és nem lesz az eredeti feltételekhez képest – mint az téves hírekben szerepel – „jóval több” az érintett fogyasztók összes terhe sem – közölte a Magyar Nemzeti Bank. Hangsúlyozták, hogy a törlesztési moratórium lejártával, 2021-től a vonatkozó jogszabály szerint s enkinek nem nő meg a havi törlesztője (kivéve a változó kamatozású hitelnél, ami a moratórium nélkül is módosulna). Vagyis mindenkinek ugyanannyit kell törlesztenie havonta, mint amennyit januárban a moratórium nélkül fizetett volna. Leszögezték, hogy a fizetési stop alatti időszakban felgyűlő kamatokat a bankok, pénzügyi vállalkozások a jogszabály előírása szerint nem „csaphatják” a tőketartozáshoz, az tehát nem lesz kamatos kamat. A kamatok teljesítésére az ügyfél hitelének futamideje hosszabbodik meg automatikusan, kiszámítható, előre látható módon. Emiatt egy 10 millió forint tőketartozású, 4,5 százalékos THM-es, 10 éves hátralévő futamidejű lakáshitelnél is mindössze 5 hónappal nyúlik meg a futamidő a kamatok teljesítésére. A törlesztési moratóriumot idén év végéig bármikor igényelhetik az ügyfelek. Ugyanígy bármikor lehetőségük van folytatni az abbahagyott törlesztést is . Utóbbi szándékot – ha a bank emeli le a törlesztőrészletet – mindenképp jelezni kell hitelintézetnek. A háztartások és a vállalatok mostanáig a teljes hitelállomány 40-50 százalékánál – a hitelek darabszámát illetően összességében több mint felénél – kérték a havi törlesztés felfüggesztését. Emiatt mintegy 2000 milliárd forint likviditás marad a lakosságnál és a cégeknél.