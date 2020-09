Beszakadhat a tesztelési piac

A szakember becslése szerint a magánszolgáltatók napi 3500-4000 tesztet végeznek, ez a kapacitás pedig eltűnhet: a miniszterelnök által megnevezett összeg ugyanis csak a laborköltséget fedezi.

A megszabott hatósági ár miatt beszakadhat a hazai vírustesztelési piac – mondta Rékassy Balázs egészségügyi közgazdász lapunk érdeklődésére arról, hogy a kormányfő szerdai bejelentése szerint 19 500 forintban határozták meg a vizsgálatok maximált árát. A szakember becslése szerint a magánszolgáltatók napi 3500-4000 tesztet végeznek, ez a kapacitás pedig eltűnhet: a miniszterelnök által megnevezett összeg ugyanis csak a laborköltséget fedezi. Így akkor maradhat meg szolgáltatási kapacitás, ha a laborok jelentősen csökkentik az áraikat – sok magánrendelőben csak a mintát veszik le, annak vizsgálatát egy külön, speciális labor végzi el. Megoldás lehet az is, ha az egészségügyi magánszolgáltatók lehetőséget kapnak arra, hogy a teszt árára különféle szolgáltatási felárat, például mintavételi vagy szállítási díjakat számolhassanak fel. Ha azonban ezek a korrekciók elmaradnak, akkor a szolgáltatás szűkülni fog. Erre máris van példa: a piacon van egy szereplő, amely 15900 forintért kínálja a koronavírus laboratóriumi PCR tesztjét, ám ez az ár csupán a mintavevő eszközt, a futárral való kiszállítást és a laborvizsgálatot tartalmazza. A mintát a páciensnek magának kell levennie a saját orrából. Ez azért kockázatos, mert a mintavétel az achilles sarka a tesztnek, ha abban hibázik valaki, az eredmény könnyen lehet „fals negatív.” A lapunk által megkeresett szolgáltatók szerdán még nem kívántak reagálni, mint mondták, megvárják, hogy a döntésről megjelenjen a jogszabály. Egy, a piacot jól ismerő szakember szerint a jelenlegi tesztárakon a szolgáltatást szervezők 4-7 ezer forintot keresnek, a laboroknak pedig 2-3 ezer forintos árrése van. Ebből az is látszik, hogy a maximált árral a kicsik kiszorulnak a piacról. Ezen az áron csak azoknak éri meg vállalni a feladatot, akik maguk látják el a labormunkát és kellően nagy számú vizsgálatot végeznek. Megjegyezte: a tesztek árát a piacon maga az állam srófolta fel, amikor a járványügyi hatóság is 30500 forintra árazta a vírus diagnosztikáját. Ez hozhatta meg a magánrendelők kedvét, hogy beszálljanak a piacra. Volt ugyanakkor olyan laborszolgáltató is, amely lapunknak arról beszélt, hogy számára elfogadható ár a 19500 forint. Annyi már most biztosnak látszik, hogy a hatósági ártól több nem, csak kevesebb teszt lehet, holott a szakemberek szinte egyhangúan még több és térítésmentes tesztelést szorgalmaznak. A napi riasztó adatokból is ez következik. Csütörtökön 711 új esetet regisztráltak. Mintegy 328 embert ápolnak kórházban, közülük 21-en vannak lélegeztető gépen, és szerdán kilencen meghaltak. Június óta nem volt ennyi halott egy nap. Az adatok kezdik igazolni a szakemberek előrejelzését: bár egyelőre a megbetegedettek legtöbbje fiatal, a vírus mind inkább eléri az idősebbeket, ami a halálozási adatokban is látszódik majd.