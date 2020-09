Ki állítja meg a Bayern Münchent?

A Budapest Honvéd hazai pályán 2-0-ra kikapott a svéd Malmö csapatától a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének második fordulójában, így búcsúzott a sorozattól.

A svéd bajnokságban listavezető rivális Ola Toivonen első félidő végén szerzett góljával jutott vezetéshez, majd a hajrában Arnór Ingvi Traustason biztosította be a továbbjutást. A Malmö a következő körben a horvát Lokomotiva Zagrebet fogadja. A főtáblára jutáshoz még két párharcot kell nyerni. Európa-liga, selejtező, 2. forduló: Budapest Honvéd-Malmö (svéd) 0-2 (0-1) Új Hidegkuti Nándor Stadion, zárt kapus, v.: Anasztasziosz Papapetru (görög) gólszerzők: Toivonen (43.), Traustason (86.) sárga lap: Mezgrani (35.), Baráth (57.), Ugrai (68.), Traore (71.), illetve Nielsen (39.), Berget (59.), Nalic (79.) Budapest Honvéd: Tujvel - Mezgrani, Batik, Baráth, Aliji - Zsótér (Szendrei, a szünetben), Bocskay (Kesztyűs, 84.), Hidi, Gazdag - Ugrai, Balogh (Traore, 69.) Malmö: Johansson - Larsson, Ahmedhodzic, Nielsen - Berget, Lewicki (Adrian, 93.), Rakip, Knudsen - Sarr (Nalic, 67.), Toivonen, Rieks (Traustason, 79.) A mérkőzés elején egyértelműen a Malmö akarata érvényesült, sokkal többet birtokolta a labdát, mint a Honvéd, amelynek a labda kihozatalával is gondjai akadtak az állandó svéd letámadás miatt. A vendégek fölénye viszont meddő volt, helyzetig nem jutottak, mivel hátul stabil volt a magyar kupagyőztes. A Malmö rengeteg beíveléssel próbálkozott, ezeket rendszerint hatástalanították a kispesti védők, a kipattanók többsége viszont a svéd listavezető játékosaihoz került, de a távoli lövések elkerülték Tujvel kapuját, egy ízben pedig Baráth blokkolt. A Honvéd szlovák kapusának először a 34. percben kellett védenie, miközben a kollégájának már több dolga is volt, mert a szórványos hazai akciókat sikerült lövésekkel lezárni. A szünet előtt a Malmö egy lesgóllal szerzett vezetést, ez volt a Honvéd történetének századik bekapott gólja a második számú európai kupasorozatban. A folytatásra agresszívabb lett a Honvéd játéka, kiegyenlítetté vált a labdabirtoklás is, de veszélyesebb nem lett a kispesti együttes, amelynek nagyon nem feküdt a svédek fizikális futballja. A játékrész első komolyabb hazai próbálkozására így a 75. percig kellett várni, akkor Ugrai tekert a bal sarok mellé. A hajrában is vezetett néhány ígéretes akciót a Honvéd, azonban a kulcspasszokba rendre hiba csúszott, így nem sikerült egyenlítenie, sőt, a svédek egy gyors ellentámadás végén eldöntötték a továbbjutást.