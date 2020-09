Vasárnaptól betiltja a TikTok és a WeChat letöltését Washington

A szállodaszövetség elnöke szerint több tízezer embert is érinthet a létszámcsökkentés az ágazatban.

Egyetlen szoba foglalt a budapesti Continental szállóban. Ha megjön a vendég – számolt be róla az RTL Híradó. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szerint máris újabb leépítések kezdődtek a vendéglátóiparban. Mióta a kormány több mint két hete lezárta a határokat, egyáltalán nincs külföldi turista, és egy ideig nem is várható. Orbán Viktor szerdán jelentette be, hogy december-januárban tetőzhet a második hullám.

– Ez az előttünk álló hat-nyolc hónap, amíg esély nincs arra, hogy külföldi beutazás legyen komolyabb formában, ez arra a lépésre ösztönzi a gazdálkodási szervezeteket, hogy leépítsenek. Ez több tízezer ember is lehet – nyilatkozta a csatornának Flesch Tamás, a szövetség elnöke.

Hozzátette, hogy ha kormányzati támogatást kapnának ahhoz, hogy megtartsanak munkavállalókat, akkor ez a szám erősen csökkenthető lenne.