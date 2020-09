Amerika visszamegy az időben – Tovább mélyíti a transzatlanti feszültséget az USA egyoldalú lépése

Az Index, a SZEF, a menekültpolitika, a járványkezelés - egyre több kormányzati ügy válik állandó témává a nemzetközi sajtóban.

Politico

Magyarország után a lengyel kormány is azzal fenyeget , hogy megvétózza az EU 1,8 milliárd eurós gazdasági csomagtervét, benne a hosszú távú költségvetéssel, illetve a gazdasági segélyalappal, ha az Európai Parlament, illetve több tagország sürgetésére a jogállami feltételek betartásától teszik függővé, mely tagok kaphatnak támogatásokat. Mint emlékezetes, mind Budapest, mind Varsó ellen az a vád Brüsszel részéről, hogy megszegik a demokrácia alapelveit. Az Orbán-kabinet már pár napja jelezte, hogy szükség esetén vétózni fog, ami nem hatott a meglepetés erejével. Ám most mégis mindkét vezetés kiteszi magát a veszélynek, hogy úgy néz ki: blokkolni akarják a nagy nehezen tető alá hozott megállapodást, miközben a koronaválság miatt ennyire leülnek a gazdaságok. Most a soros német elnökségre, illetve Merkelre hárul a feladat, hogy valamilyen kompromisszumot találjon. Diplomaták szerint a magyar és a lengyel fél is azt helyezte kilátásba, hogy már szakértői szinten meghiúsítja a a két tervezet önrészre vonatkozó előírásait, márpedig anélkül nincs garancia új forrásokra a hétéves büdzsé esetében, és nem lehet elindítani a 750 millió eurós újjáépítési programot sem. Így viszont szó sem lehet aláírásról. (Korábban a magyar szándékokról még az a hír érkezett, hogy adott esetben az Országgyűlés nem szavazza a két előirányzatot, de ezek szerint módosult az álláspont, amiben szerepet játszhatott a netán a lengyelekkel lezajlott egyeztetés – a szerk. megj.) Az unió helyzetéről elhangzott beszédében von der Leyen három napja kifejtette, hogy össze kell kapcsolni a szubvenciókat, illetve a jogállamot, de ő inkább arra gondolt, hogy ily módon kell meggátolni a brüsszeli pénzek elsikkasztását. Amikor utána a sajtóértekezleten rákérdeztek, a Bizottság elnöke kibújt a válasz alól. Annyit mondott, hogy a részletek kidolgozása a német elnökség feladata. A döntés pedig a Tanácsra és a Parlamentre tartozik.

Financial Times

Belviszály miatt az összeomlás szélére került a lengyel kormánykoalíció. A PiS mindenekelőtt az állatjogok miatt különbözött össze két kisebb partnerével, olyannyira, hogy a párt vezetői már arról beszélnek: készek kisebbségbe vonulni és új választást kiírni. A törülközőt a radikális igazságügyi miniszter, Ziobro dobta be , mert a többi közt nem ért egyet azzal, hogy szüntessék be a prémjükért tartott állatok tenyésztését. Kaczynski ugyanakkor nagy macskabarát és ügy feltárta, hogy az ügyben ideológiai ellentétek vannak a szövetségen belül. De tiltakoznak érintett gazdák is, pedig ők a hatalom fontos támaszát jelentik. Az agrártárca vezetője kijelentette, hogy ha az állatok fontosabbak, mint az emberek, akkor az a keresztény civilizáció végét jelenti. De még a PiS 17 képviselője is az indítvány ellen voksolt. Lehet, hogy őket most kizárják a pártból. Azonban már a korábban meghirdetett kormányzati személycserék is eléggé felzaklatták a kedélyeket. Emellett a két koalíciós párt vezére, valamint a miniszterelnök is pályázik Kaczynski helyére a lengyel jobboldal élén. Ebben Ziobro nagyon nyomult, de az ország erős embere inkább Morawieckit pártolja. Ezzel együtt azért még nincs minden veszte, így elképzelhető, hogy tárgyalások útján előzik meg a kormányválságot.

Die Presse

Kaczynski és Orbán is engedelmességre igyekszik kényszeríteni az igazságszolgáltatást, ezért nagyszabású személycseréket hajtott végre a bírói karban, amire az EU éles bírálattal reagált. A magyar vezető azonban engedékenyebbnek tűnik a kérdésben, mint a lengyel erős ember. A PiS szinte forradalmi hevülettel szabadul meg a neki nem tetsző szereplőktől, és ez vonatkozik a politikára, valamint a kultúrára is. Leginkább persze a bírákra. A háttér az, hogy a kormánypárt elnöke nem szeretné, ha még egyszer le tudnák váltani, ezért siet az új elit kialakításával. Folyamatosan új és hűséges káderekkel tölti meg a 3. hatalmi ágat, annál is inkább, mert a választási eredményt a Legfelsőbb Bíróság hagyhatja jóvá, esetleg utasíthatja el. A szakma azonban lázadozik és veszélyben látja a jogállamot. A hatalom már lefejezte az Alkotmánybíróságot, maga alá gyűrte a kerületi bíróságokat, a képzést és a kinevezéseket. A viszály legújabb almáját a nemrégiben létrehozott Fegyelmi Tanács jelenti, mert azzal meg lehetne rendszabályozni azokat a bírákat, akik sokat ugrálnak. A lengyelek közben ugyanazt mondják, mint Orbán Viktor: itt nemzeti kompetenciáról van szó. A Bizottság azonban másként ítéli meg. Az Európai Bíróság pedig azt tanácsolta a fellebbviteli bíróságoknak, hogy mindig nézzék meg: a korábbi ítéleteket nem olyan testületek hozták-e meg, amelyek már a mostani hatalomnak köszönhetik a tisztségüket. Mert akkor vélhetően nem elfogulatlanok. Csakhogy ez veszedelmes kettőséghez vezethet az igazságszolgáltatásban. A lengyel reform nagyban épít a magyar tapasztalatokra, hiszen nálunk az Alkotmánybíróság már 2010-ben a Fidesz felügyelete alá került. Ám Orbán járatosabb a világban, ezért sokkal békülékenyebb hangot üt meg az EU-val szemben, mint csökönyös Kaczynski. Budapest és Brüsszel vitájának fontos eleme, hogy a kormányfő legtöbbször a hazai publikumnak szánja az éles unióellenes bírálatot. És szükség esetén visszakozik, lásd a közigazgatási bíróságok ötletét. Ezzel együtt sikerült készséges igazságügyi apparátust kialakítania. Ráadásul folyik az oligarchásodás, ami a bíróságokra is kiterjed. Viszont a lengyeleknél sokkal szélesebb körű a társadalmi ellenállás a változtatásokkal szemben. Ugyanakkor Orbán és Kaczynski a szlovák példából láthatja, hogy a nép leválthatja még az olyan, megingathatatlannak tűnő miniszterelnököt is, mint amilyen Fico volt.

Reuters

A járvány olyan súlyos gazdasági következményekkel járhat együtt, hogy Orbán Viktor akár még a hatalmat is elveszítheti a két év múlva esedékes választásokon. Ezt magyar szakértők mondták a hírügynökségnek, miután úgy néz ki, hogy igencsak visszaesik a gazdaság és az emberek könnyen a miniszterelnököt tehetik felelőssé a súlyos megélhetési gondokért. Ekkora kihívással a politikus még nem került szembe az eltelt 10 év alatt. Pedig már jócskán kapott Európától az illiberális demokrácia, valamint a migránsellenes kirohanások miatt. Ám idáig nem lehetett megkérdőjelezni hazai támogatottságát, aminek az okát Bíró-Nagy András, a Policy Solutions szakértője elsősorban abban látja: a Fidesz el tudta hitetni, hogy jó a gazdaságpolitikája. Ám a ragály miatt megrendült az autógyártás helyzete, sőt a gazdaság egésze nagy bajba került. Növekedés immár csak 2022-23-ban várható. A fertőzés az év végén éri el csúcspontját, ami nagy aggállyal tölti el az üzleti életet. És ha a hatalom nem enyhít az emberek megpróbáltalásain, akkor megnézheti magát – mondja Bíró-Nagy. Nem tud már sokat segíteni a jegybank sem, sőt, maga is tömeges csődre számít. Nő az állástalanok száma, hanyatlanak a beruházások, zuhan a belső fogyasztás. A béremelkedések üteme ugyanakkor lefékeződött. Az Orbán-kabinet ez évre 5-7 %-os recessziót vetít előre, és közben tarol a vírus. Ily módon csak egyre rosszabbra készül a lakosság és az üzleti szféra.

Der Standard

A német alkancellár úgy foglalt állást az Index korábbi, menesztett főszerkesztőjének kitüntetésekor, hogy minden esetben fontos a szabad, minőségi és tényekre alapozó újságírás. Mert a demokráciában szükség van a nyilvánosságra, a szabad vitára és hozzáférhető tényekre. Scholz Potsdamban szólalt fel, ahol Dull Szabolcs átvette az M100 médiadíjat, amiért kiállt a sajtószabadság mellett. Az eseményen Dunja Mijatovics, az Európa Tanács emberi jogi biztosan arról beszélt, hogy amikor az újságírók függetlenségét támadják, a demokráciát alapjait gyengítik meg. Tavaly ugyanebben az elismerésben részesült a skót miniszterelnök, korábban pedig a Charlie Hebdo, francia szatirikus magazin, amelynek szerkesztősége pár éve terrortámadás célpontja volt.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Dull Szabolcs szerint nem szabad némának maradni, amikor a hatalom rátenyerel a szabad sajtóra. Ő maga ezt már a Kossuth Rádiónál megtapasztalta, amikor a Fidesz győzelme után sorra távozni kényszerültek a kollégák. Egy részüknek felmondtak, másik részük tanácsosabbnak látta, ha maga adja be felmondását. A maradóknak megmondták, hogy egyetlen olyan jelentés sem mehet le, amelyet nem hagyott jóvá a minisztérium. Már ez a sajtószabadság végét jelentette. De utána nem volt jobb az Origónál sem. Ott meg megtiltották, hogy kiderítsék Lázár János igen költséges és titokzatos londoni útjának hátterét. Vagyis már akkor látszott, hogy a helyzet csak romlani fog. Azóta pedig egészen ellenséges lett a média és a hatalom viszonya. A régi Indexnek kormánypárti politikusok nem voltak hajlandók nyilatkozni. Dull maga tudta, hogy az ő napjai is meg vannak számlálva, amikor új tulajdonos került a portál reklámcégének élére. Hogy mi lehet az orvosság a hatalom egyre látványosabb nyomulása ellen, arra az újságíró úgy válaszolt, hogy egyre többen ismerik fel: a hiteles információ pénzbe kerül, és hogy az olvasóknak áldozniuk kell a tények kiderítésére. Nem szabad túlzottan támaszkodni a hirdetési bevételekre. Szerencsére már látszik az újonnan induló Telexnél, hogy mennyien állnak mögé. És ennyi pénz még sosem gyűlt össze. Az uniónak pedig intézményesen, pénzügyi eszközökkel kellene szavatolnia a sajtószabadságot. Nem lehet arra várni, hogy Merkel a végén majd megfegyelmezi Orbánt. A média munkatársainak pedig azt tanácsolja Dull Szabolcs, hogy ne féljenek. Hiszen minél hangosabban tiltakoznak, annál könnyebb lesz a dolguk. Ki kell mondani az igazságot, és minél többen hajlandók rá, annál erősebbek lesznek.

Süddeutsche Zeitung

Megtanultuk a leckét – nyilatkozta a lapnak az Index korábbi főszerkesztő helyettese , aki vagy ötven munkatársával együtt a jövő héten közadakozásból indítja útnak a Telex nevű netes kiadványt. Több mint 30 ezren küldtek pénzt, ezért Munk Veronika derűlátóan ítéli meg a kilátásokat. A nagy tanulságnak azt tartja az Index történetéből, hogy sebezhető egy szerkesztőség, ha nagy, külső befektetők tulajdonában van és függ a reklámoktól. Ezért saját maguk gazdái kívánnak lenni, amihez kifejlesztenek egy előfizetési modellt. Ilyesmire Magyarországon még nem volt példa, de azt tapasztalják, hogy sokan hajlandók pénzt áldozni a megbízható tényekért cserében. Egy sor kisebb, független orgánum áll szemben a kormány médiapolitikájával. A sajtó nagy része azonban a KESMA kezében van. Pár napja veszélye került a Klubrádió jövője is. Munk Veronika ezért azt gondolja, hogy ennélfogva nagyon is jó esélyekkel rajtolnak az olyan, új szereplők, mint a Telex.hu. A Facebookon máris 300 ezren követik, úgy hogy itt jó sokat tudnak spórolni a reklámon. Orbán ugyanakkor a minap azt közölte, hogy Magyarország jobban áll a média sokszínűsége szempontjából, mint Németország. A jogállamot tekintve pedig nagyjából egy szinten mozognak, a nagy államokra azonban általában az a jellemző, hogy mindig mindent jobban tudnak – tette hozzá.

Der Standard

Az EU-tól vár segítséget a színiegyetem sorsának rendezéséhez Bagossy László . A tanszékvezető rendező teljesen képtelenségnek nevezi a hatalom eljárását és megerősíti, hogy vissza akarják kapni az autonómiát. Egyelőre azonban nem tudják, hogy mire számíthatnak, bár a lemondással a hónap végén lejár a megbízatásuk. De hétfőtől már Vidnyánszky Attila szabja meg a dolgokat. Ami azért érdekes, mert az új kuratóriumnak fogalma sincs, milyen oktatás folyik az iskolában. A politika diktatórikusan lép fel, az új vezető – Orbán parancsára – immár az egész színházi életet uralja. Bagossy az interjúban kifejtette, hogy itt Dávid és Góliát csap össze, és a gyengék csak a mesében győznek. De ha veszítenek, akkor fontos volna, hogy Európa átvegye a „menekült” diákokat. Már eddig is nagyon sokan mentek külföldre, elsősorban Ausztriába. De Magyarországon kívánnak dolgozni és harcolni is fognak érte, már ameddig lehetséges. De hogy igazából mit takar a nacionalista kurzus, azt a szakember nem tudta megmondani, hiszen nincs program. Valójában hatalmas blöffről van szó. Vidnyányszky sosem tárta fel a terveit. Csak hazugságokat és politikai közhelyeket hallani, ami voltaképpen tragikomikus. Az viszont kirajzolódik, hogy a másik oldal hatalmat és ellenőrzést akar magának. Ám azt még az új vezető sem hiszi, hogy ennyi posztot be tud tölteni egyszerre. Hiszen nincs rá ideje sem. A hatalom megszervezésével van elfoglalva. De itt is csak az orbáni térfoglalás mutatkozik meg: nem okvetlenül kell valami újat építeni, ami az SZFÉ-n történik az hatalmi demonstráció az EU-val szemben. Viszont Bagossy nem hitte volna, hogy egyszer még kénytelen lesz tekintélyuralmi rendszerben élni, mint ahogy azon is csak hüledezik, hogy Brüsszel csak nézi, miként nyirbálják meg a demokráciát. De szerinte ez már innentől kezdve az unió felelőssége. Ám botrány, hogy Európa mindezt eltűri. Azt nem feltételezi, hogy Orbán kiüríttetné a megszállt épületet, mivel annak igen rossz sajtója volna. De a miniszterelnök mégsem fél, mert látja, hogy Brüsszel erőtlen. Az iskolát elfoglalva tartó diákok és tanárok ugyanakkor egyre fáradtabbak, mert a forradalom nonstop elfoglaltságot jelent.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

A jobboldali lap nagy bajnak tartja, hogy ennyire nyomorúságos viszonyok vannak a görög menekülttáborokban, épp ezért segítséget sürget az athéni kormány számára. A kommentár ugyanakkor hozzáteszi, hogy a szolidaritás kötelezettsége vonatkozik Ausztriára is. Azaz Bécs nem tagadhatja meg a humanitárius támogatást, noha az nem jelent megoldást. Az osztrák kormányt ezzel együtt nem lehet egy lapon említeni Budapesttel vagy Varsóval, mert elismerés illeti mindazért, amit idáig tett a menekültekért. Hiszen itt is egy európai értékről van szó.

