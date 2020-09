Újabb dél-amerikai vezető kapta el a koronavírust

Egy ideig nem lesznek alkoholmámoros esték a szigetországban.

Izland fővárosában és környékén bezárnak a kocsmák a koronavírus-járvány fékezése miatt, de egyelőre csak négy napra

– jelentette be pénteken a szigetország egészségügyi minisztere. A rendelkezést járványszakértői javaslat alapján hozták, kiderült ugyanis, hogy az újonnan fertőzöttek közül sokan Reykjavík kocsmáiban és éjszakai mulatóhelyein jártak. A miniszter közölte, hogy további intézkedéseket is fontolóra vesznek annak tükrében, hogy a hétvégén miként alakul a járványhelyzet. A mindössze 364 ezer lakosú Izlandon eddig 2230 emberről bizonyosodott be, hogy koronavírussal fertőződött, közülük tízen haltak meg a ragály miatt.

A szigetország sikeresen ellaposította a járványgörbét a nyár elején, július végétől azonban ismét emelkedni kezdett az esetszám.

Április óta az utóbbi két napon jegyezték fel a 24 órán belüli legtöbb új fertőzöttet: csütörtökön 19-et, pénteken pedig 21-et.