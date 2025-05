Magyar világvándor Jules Verne nyomában

Vannak utazó és nyaraló típusú emberek. Az utazóból lehet nyaraló, de a nyaraló típusúból sosem válik igazi utazó, mert zárkózottabb, saját szokásai rabja idegenben is. Kalandra fel, ismerjünk meg egy nyitott, befogadni, ám adni is képes magyar utazót, Farbaky Tamást, aki először teológiát tanult, majd a CEU nemzetközi kapcsolatok szakát is elvégezte, jelenleg fotós kollégánk a Népszavánál. Angol, német, francia és orosz nyelven beszél, és 2023 elején lépte át az ötvenezredik, autóstoppal megtett kilométerét. Egy balatoni riportútról hazafelé autóztunk, amikor mintegy mellékesen megjegyezte, nemrég volt Kolumbiában. Elmesélje? Hát hogy a viharba ne? – kérdeztem vissza.