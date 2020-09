Vírusos kommunikáció – Elkezdődött az átvezénylés

Átvezénylik a dolgozókat a Korányi Intézetbe – derül ki a Népszava birtokába került iratból. Pedig a kormányfő szerint ott nincs létszámhiány.

A határozat – amelyet Müller Cecília országos tiszti főorvos írt alá – arról rendelkezik, hogy a fővárosi Szent János Kórház helyett más kórházakba kell szállítani a súlyos állapotú kardiológiai és belgyógyászati betegeket. Ezt a döntést a Szent János kórház orvosigazgatójának jelentésével indokolták: „A telefonon kapott tájékoztatás szerint az elsődleges ellátásra kijelölt két covid ellátó központ lélegeztető kapacitása betelt. Miniszter úr utasítására kórházunknak kell következő ellátóhelyként belépnie.” Az, hogy a Dél-pesti és a Korányi „az elsődleges ellátásra kijelölt két covid ellátó központ” Kásler Miklós humánminiszter szeptember 2-ai, a járványban érvényes betegutakról rendelkező írásából derül ki. Érdekes az is, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma csütörtökön még kategorikusan cáfolta, hogy a Korányiban vagy a Szent Lászlóban betelt volna a lélegeztető-kapacitás. Pénteken viszont már az írták, hogy a kórházak felkészültek, van elég ágy, lélegeztetőkészülék és szakember, „ha azonban egy kijelölt intézmény megtelik, akkor az előzetes terveknek megfelelően egy következő intézmény lép be a koronavírusos betegek ellátási körébe.” Különös momentum az is, hogy – mint az a péntek hajnali kormányfői vizitről készült videóból kiderül – Orbán Viktor a Korányiban megkérdezte az ügyeletes orvost, van-e elég lélegeztetőgép. Erre a doktor úgy felelt: „Hát úgy tudom, hogy azzal nem is volt probléma, inkább azzal van a baj, hogy kell hozzá technikus…” Itt viszont a kormányfő közbevágott és félbeszakította az orvost. A Korányiban kialakult létszámhiány miatt elrendelt átvezénylési határozatban olvasható az is, hogy a kórház már hétfőn azt jelezte: „A járvány okozta többlet feladatok miatt további osztályok kialakítása COVID-19 fertőzöttek ellátására, orvosi/szakdolgozói egységek szervezése, ügyeleti sorok kiállítása a gyanús és fertőzött esetek ellátására, kérjük (...) humánerőforrás vezénylését intézetünkbe.” Információink szerint az egészségügyi dolgozók vezényléséről szóló határozatot csütörtök este fél hatkor több fővárosi kerületi rendelő is megkapta. Ebben pontosan közölték azt, hogy az adott ellátóhelynek hétfőtől hány szakembert kell átküldenie a Korányi tüdőgyógyintézetbe covidos betegek ápolására. Komáromi Zoltán háziorvos, a Demokratikus Koalíció szakpolitikusa szerint, ha ismét a járóbeteg ellátásból rendelnek ki orvosokat és szakdolgozókat, akkor ellehetetlenítik a szakrendeléseket. Most a második hullámban ugyanis nem állt le az egészségügy, így az átirányítottak nagyon hiányozni fognak majd a saját munkahelyükön. Azaz megint hosszabbak lesznek a várakozási idők. Komáromi Zoltán szerint most elvben 10 ezer ágyat tartalékoltak, a hozzájuk tartozó személyzetet a nyáron át lehetett volna képezni covidos betegek ellátására.