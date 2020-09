Hatalmas, légcsavaros katonai szállítógépeket vehet Magyarország, megint csak német biznisz

Most nincs helyzet, de biztos, ami biztos.

Nem csitulnak a kedélyek Tatán, az Öreg-tó partján, ahol ötcsillagos, 120 szobás luxusszállodát építene az Avalon Park Kft., amely a Hell energiaital-gyártó cégcsoportjába tartozik, írja az index.hu . Most újabb akciót terveztek a nem csak helyiekből álló Stop Avalon! nevű civil szerveződés tagjai, akik ezúttal élőláncot alkotnak, és megölelik a tatai Öreg-tavat, ezzel is protestálva a megközelítőleg 25 milliárdos beruházás ellen. A flashmob, mint megtudtuk az egyik szervezőtől, Lányi Andrástól, nem kötődik aktuális eseményhez. Az ismert író-ökofilozófus szerint inkább pont arról van szó, hogy szeretnének elébe vágni, hogy a jövőben bármi is történjen a tatai Öreg-tó partján. Az ötcsillagos szálloda, az ezzel kapcsolatos forgalom, és maga az építkezés is megengedhetetlen beavatkozás lenne a természeti környezetbe, a terület érintetlen természeti szépsége biztosan veszélybe kerülne. Többek között ez az, ami Tata egyedi vonzerejét adja – jelenti ki határozottan Lányi András, aki a Karátson Gábor Körrel mostantól ökopolitikai vitaesteket tart olyan magyar településeken, ahol a lakosok a tataiakhoz hasonló helyzetbe kerültek. Az első ilyenre példa a tatai Öreg-tó partján zajló vitaest, közvetlenül a tóölelés után. (A tatai Öreg-tó környezetvédelmi szempontból azért is rendkívül értékes, mert az északi-tundráról érkező vadludak hagyományos telelőhelye.) Az Avalon Park Kft. májusban jelentette be, hogy a hasonló miskolctapolcai beruházásuk után Tatán épül meg legújabb luxusszállodájuk. Csakhogy az itt élők nem akarták ezt az építkezést, és kitartó ellenállásuk nyomán a beruházó azt ígérte, nem építik meg a luxushotelt az Öreg-tó partján, amennyiben ezt a helyi lakosok többsége ellenzi.