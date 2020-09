Tiltakozás Pécsett: a testükkel írták ki, hogy FREE SZFE

A szombaton megalakult párt már döntő befolyásról álmodozik.

Nem csupán parlamenti jelenlétre, hanem döntő befolyásra törekszik a magyar közéletben a szombaton megalakuló Volner Párt – jelentette be Volner János független országgyűlési képviselő szombati budapesti sajtótájékoztatóján. Közölte: a pártot fiatal értelmiségiekkel és idősebb tapasztalt értelmiségi holdudvarral alakítják meg. Céljuk az, hogy a megszerzett parlamenti mandátumaikkal ellenzékben maradva, elvtelen politikai alkukat nem kötve az ország fenntartható fejlődését szolgáló programot alkossanak, és elősegítsék, hogy „Magyarország ismét demokrácia legyen”. Volner János szerint a 2022-es országgyűlési választásokon sem a Fidesz, sem a baloldali összefogás nem tud országgyűlési többséget szerezni, és kisebbségi kormány alakul majd.

Programjukat vázolva kiemelte: a nemzet megújulásának alapegységeiként tekintenek a gyermeket vállaló családok sokaságára, támogatják a hagyományos családmodellt és megőrzendő értéknek tekintik a történelmi egyházak tevékenységét. Közölte, Európa erejét a nemzetállamokban élő népek sokszínűségében látják, és elutasítják az Európai Egyesült Államok gondolatát, valamint a migrációval létrejövő multikulturális társadalom tervét, hasonlóan a szélsőségesség minden formájához.

Kérdésre válaszolva megjegyezte: a pártot professzionális munkatársak segítik majd, a versenyszférában, üzleti életben szerzett tapasztalatukkal. A 2018-as választás után Apáti István, Dúró Dóra, Fülöp Erik, valamint Volner János parlamenti képviselő is elhagyta a Jobbikot, és csatlakozott a Toroczkai László-féle Mi Hazánkhoz. Az eredetileg 26 képviselőből álló Jobbik parlamenti frakciója így 17 fősre csökkent . Volner később a Mi Hazánknak is hátat fordított, és már nyilatkozataiból is arra lehetett következtetni, hogy egy új jobboldali párt létrehozásában gondolkodik.