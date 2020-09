Pély Barna is koronavírusos

Ki is hagyja a mai esti Sztárban sztár élő felvételét.

Nem ő az egyedüli híresség, aki koronavírusos lett. Korábban a Népszava is beszámolt arról , hogy az EDDA frontembere, Pataky Attila is feltehetően a koronavírus miatt került kórházba. Liptai Claudia pedig Facebook-videóban jelentette be , hogy megfertőződött.