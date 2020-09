Polt Péter a terézvárosi rendőröknek passzolta le az operettszínházi zaklatások ügyét

A közszolgálati tévé műsorfolyamába nem fért bele a ma kezdődő Raktárkoncert-sorozat. A zeneszeretőknek meg kell harcolniuk az Antenna Hungária mobilapplikációjával, a MindiGO-val.

Mától november végéig folyamatosan teszi közzé az Antenna Hungária a MindiGO alkalmazáson, illetve honlapján keresztül a Raktárkoncert-sorozatot. Máig nem lehet tudni, a kötelező regisztráció után pontosan hány zenekar fellépését vetítik itt felvételről: míg a hivatalos kommunikáció szerint mintegy kétszáz előadó és együttes kapott háromnegyed órás fellépési lehetőséget, a Raktárkoncert Facebook- és YouTube-oldala szerint ez a szám százötven. A Raktárkoncert hivatalos, egyelőre nem túl informatív oldaláról annyi derül ki: augusztus 24-től rögzítik a koncerteket. Ott tizenkét előadó, illetve zenekar – Keresztes Ildikó, Balázs Fecó, Tóth Vera, Tóth Gabi, a Skorpió, Demjén Ferenc, a Neoton, az Edda, Charlie, a Tátrai band, a Mobilmánia, Török Ádám és a Mini – nevével lehet találkozni. A fellépőkhöz rövidebb leírást is mellékeltek. A Raktárkoncert YouTube-oldalán közzétett (a FaceBook-oldalán pedig tükrözött) kulisszák mögötti felvételekből – amit „magyarosan” Behind the scenes címmel láttak el – további negyvenegy koncertkészülődést lehet látni. (Itt további előadóként feltűnik a Bagossy Brothers Company, a Budapest Klezmer Band, Geszti Péter, az Alvin és a mókusok, a Quimby, a Konyha, a Parno Graszt, a Bikini, az Ivan & The Parazol, a Lóci Játszik, az Ismerős Arcok, az Apostol, Pajor Tamás és az Amen, a Takáts Tamás Blues Band, a Karthago, a Hiperkarma, Hangácsi Márton, a Firkin, Hevesi Tamás, Tolvai Reni, a Sör És Fű, az Intim Torna Illegál, a Csík Zenekar, Caramel, Péterfy Bori, Erik Sumo, Szandi, Pápai Joci, Szekeres Adrien, a Lord, az Ocho Macho, Rúzsa Magdi, a Kowalsky meg a Vega, az Emelet, a Hooligans, Hobo, a Magna Cum Laude, Ganxsta Zolee és a Kartel, a Dinamit, Zorán és Radics Gigi.) Az már a Raktárkoncert Instagram-oldalán vehető észre, hogy a Pannonia Allstars Ska Orchestra is koncertet adott, az itt is közzétett plakáton pedig további két előadó – a Besh o DroM és az Aurevoir – nevét lehet kiszúrni: azaz eddig 54-56 koncertet rögzíthettek három helyszínen. Korábban kilencven biztos fellépő nevét hozta nyilvánosságra Lobenwein Norbert fesztiválalapító- és szervező, ami a fesztiválzenekarokat illeti. (Létezik még az élő legendák, a népzenei, és a cigányzenei kategória is, ám még így is több tucat fellépő neve egyelőre ismeretlen.) Július végén Gulyás Gergely kancelláriaminiszter jelentette be, hogy a kormány 5,3 milliárd forinttal segítené ki a koncertek kényszerű elmaradása miatt nehéz helyzetbe került zenésztársadalmat: „Garázskoncert-sorozatot indít” a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezénylésével. A hamar nevet váltó széria kommunikációs és rendezvényszervezési feladataira az Antenna Hungária Zrt. nettó 3,56 milliárd (bruttó 4,5 milliárd) forintos keretszerződést kötött az MTÜ-vel – írta meg a 24.hu, amely arról is írt, a kormányzati plakátkampányokkal ismertté vált Balásy Gyula cégcsoportja az Antenna Hungária alvállalkozójaként vesz részt a raktárkoncertek lebonyolításában – a Lounge Group ezt büszkén is hirdeti. Az Antenna Hungária a MindiGO alkalmazása a Google Play áruházban közepesre értékelt, az elmúlt hónap hozzászólásai nem egy hibát jeleznek. Kifogásolják például, hogy androidos platformról nem működik a Chromcast, aminek segítségével a nem okostévéken is lehet tükrözni az adásokat. (A konkurens televíziós mobilalkalmazásoknál ez alapkövetelmény.) Tegnapi lapzártánkig mindenesetre az alkalmazáson belül nem kapott külön menüt a Raktárkoncert-sorozat sem, keresővel a tévésorozatok között sikerült megtalálni, ám bővebb leírást itt sem kaptunk arról, a program mögött milyen koncerteket, pontosan mikor láthatunk.