Ének a Nagymező utcában

Az Ének az esőben előadása a nyári Szegedi Szabadtéri Játékok után a hétvégén megérkezett a Budapesti Operettszínházba is. A minden idők egyik legsikeresebb amerikai filmjéből írt musical végig söpört a világon, korábban már a Nagymező utcában is hódított. Most visszatért ide, és igazán nem szükséges nagy bátorság ahhoz, hogy hosszú sikerszériát jósoljunk neki.