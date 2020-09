Karanténban vannak a miskolci férfi vízilabdások

Az ellenőrző testület elnökének visszahívását kezdeményezte a Magyar TáncSport Szakszövetség (MTáSz) a közgyűlésén, ám a küldöttek másképp döntöttek.

Labdarúgó-mérkőzéseken lehet olyan ünneplést látni, hallani, ahogy a küldöttek egy csoportja a Magyar TáncSport Szakszövetség (MTáS) közgyűlésén a titkos szavazás eredményét fogadta szeptember 3-án, amikor kiderült, Bíróné Váradi Éva, az ellenőrző testület elnöke maradhat a pozíciójában, miután 41-41 szavazat érkezett a távozására és a maradására is. A szövetségi közgyűléseken ritka, mint a fehér holló, hogy a résztvevők szembefordulnak a vezetőségi akarattal, különösen az utóbbi években, amikor lámpással kell keresni azokat a sportszervezeteket, melyeket nem politikus vezet. Az MTáSz-nél a 2018-ban megválasztott elnök, Zsámboki Marcell a Külügyminisztériumban volt főosztályvezető, szeptember óta közeli bizalmasa, Moldovan Adrian-Ovidiu állítása szerint az Emberi Erőforrások Minisztériumában, az Oktatási Hivatalban dolgozik vezető beosztásban. Az elnök esetében azt érdemes megjegyezni, hogy ellentétben például a kézilabda-, tenisz-, vagy éppen a vívószövetséggel az MTáSz irányítója táncos volt, tanít a Magyar Táncművészeti Egyetemen, tehát szakmabeli, ismeri a közeget, a sportágat, nem kívülről érkezett. A szeptember 3-iki voksolást azonban nagyon komoly csatározások előzték meg a lapunk birtokába került dokumentumok szerint. A papírokból az derül ki, hogy az új összetételű ellenőrző testület idén februárban kezdte el működését és rögtön komoly kihívással kellett szembenéznie, kiderült ugyanis, hogy 2019-ben az elődök a májusi közgyűlés után nem tartottak egyetlen ülést sem. Az MTáSz negyvenhárom évvel ezelőtti alapításában is aktív szerepet játszó Bíróné vezetésével az ellenőrző testület elkezdte munkáját, amihez kezdetben kevés, később, amikor hiányosságokra, törvénysértésekre hívta fel a figyelmet, már semmilyen támogatást nem kapott a szövetség elnökségétől. A felek között annyira megromlott a viszony, hogy az MTáSz feljelentést tett az ellenőrző testület elnöke ellen, aminek oka: a személyi és egyéb igazolványokban, amelyek másolata információnk szerint a szövetségi iroda birtokában volt évek óta, Bíró Istvánné szerepel, a szövetségi munkában viszont a Bíróné Váradi Éva nevet használta. Sándor Elek ügyvéd lapunknak azt mondta, hogy tudomása szerint Bírónét csalással és hamis magánokirat felhasználása miatti feljelentéssel fenyegették meg, melyeknek a tényállása nem valósult meg, hiszen a csalás tényállási elemei közül sem a jogtalan haszonszerzés, sem a tévedésbe ejtés és tartás, sem károkozás nem történt. A hamis magánokirat felhasználás bűncselekmény pedig akkor valósul meg, ha a hamis magánokiraton az azon feltüntetett személy nem azonos azzal, aki azt kiállította. Ebben az esetben viszont ez nem igaz. Fegyelmi eljárást is kezdeményezett a szövetség elnöke Bíróné Váradi Éva ellen, erről a közgyűlés előtt a tagszervezeteket is értesítette és arról tájékoztatta őket, hogy az eljárás befejezéséig az ellenőrző testület nem tud működni és ezáltal a szövetség munkája is ellehetetlenül. Sándor Elek szerint az MTáSz elnöke megalapozatlanul kezdeményezte a fegyelmi eljárást az ellenőrző testület vezetője ellen, mert ő csak a munkáját végezte, bűncselekmény alapos gyanúja miatt akkor indíthatna eljárást, ha ezt a rendőrség állapítja meg. Az ellenőrző testület azzal haragította magára a szövetséget, hogy nemcsak feltárta a hiányosságokat, hanem ezekről – miután az elnökségtől nem kapott támogatást – tájékoztatta a tagszervezeteket, a klubokat is. Az összegek a teniszezőknél eltűnt milliárdokhoz képest aprópénznek tekinthetők, de a jelenség sajnos egyáltalán nem egyedi. A dokumentumokból az derült ki, hogy volt verseny, amelynek a hangosítására több mint hétmillió forintot számlázott ki egy vállalkozó, akinek a cége a szerződés megkötésekor jogilag még nem létezett. Az összeg is túlárazottnak tűnik, hiszen szabadtéri koncerten már drágának számít a három milliós ár hangosításért, ezt a tánceseményt azonban teremben rendezték. A másik komolyabb tétel a nemzetközi szövetség budapesti közgyűlése volt, amire az MTáSZ előzetesen nem kért és nem is kapott engedélyt a közgyűléstől, sem állami támogatást, az eseményt 11 millió forintos elnöki kölcsönből finanszírozta. Utólag az Emmi négymillió forintot adott a rendezési költségek fedezésére. Azt is jelezte az ellenőrző testület, hogy egy ügyvéd nevére kötött szerződésen az adószám nem egyezett a kiállított számlára került adószámmal, utóbbira a jogi szakember irodájának az adószáma került. Az MTáSz a közgyűlés előtt azt kérte a tagszervezetek képviselőitől, a közgyűlés fogadja el a szervezet gazdálkodásáról mindent rendben feltüntető szövetségi beszámolót és hívja vissza az ellenőrző testület elnökét. Az ellenőrző testület azt akarta elérni, hogy ne fogadják el az MTáSZ beszámolóját és ne hívják vissza elnöküket. A titkos szavazás 41-41-es eredménye azt jelentette, hogy ezt a csatát az ellenőrző testület és elnöke nyerte, ami nem szokványos 2011 óta, amióta a politika nagyon aktív szerepet vállal a magyar sportban. Szeptember 25-én kellett volna ismét közgyűlést tartani, amely, ha nem határozatképes (általában ez szokott történni), akkor 28-án megismételni, függetlenül attól, hány résztvevő jelent meg. Ekkor kellett volna elfogadni az MTáSz éves költségvetését, enélkül nem kaphat állami támogatást a szövetség, illetve mivel több tagszervezet kezdeményezte, napirendre kellett volna tűzni az elnök visszahívását is. Erre azonban egyelőre nem kerül sor, az MTáSz elnöksége hétfőn úgy döntött, elhalasztja a közgyűlést, helyette szeptember 28-án szakmai fórumot tart, ahol beszámol a tagságnak a szervezet pénzügyeiről is, illetve válaszol a szeptember 20-ig beérkező kérdésekre is. Lapunk írásban kereste a szövetség elnökét, aki nem kívánt érdemben reagálni.

Több mint egy óra személyeskedés

A közgyűlés előtti napokban Moldovan Adrian-Ovidiu a Facebookon 75 perces élő videójában azt ígérte, hogy mindent elmond a sportág szereplőiről. Bejelentkezése elején hangsúlyozta, hogy bármilyen egyezés valós személyekkel, a véletlen műve, de később voltak, akiket név szerint megnevezett, ám a gúnynévvel illetett emberek is könnyen beazonosíthatók voltak. Olyan személyeskedő, másokat az emberi méltóságukban megalázó kijelentések hangzottak el a felvételen többek között, mint például „nagy dáma, szült pár gyereket, mert a 10-15 milliós állami támogatás mindenkinek kell”, nem tudja használni a sampont, zsíros hajú hölgy, „olyan igénytelen, hogy szőrös a lába”, „felállt egy hölgy, nem is nevezhető hölgynek”. Arról is volt szó, hogy egy versenyen az egyik szülő Moldovan Adrian-Ovidiu nemzetiségére és nemi identitására tett sértő megjegyzést, amit minden jóérzésű ember természetesen elítél, ez nem történhet meg, de az sem, hogy olyan videó készül, amelyben embereket sértenek meg méltóságukban. A videó végén azt mondta, hogy ő szókimondó, őszinte ember és az elhangzottakért vállalja a felelősséget, nem kell félnie, ha eljárás indulna ellene, akkor áll elébe.