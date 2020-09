Ütődött liberálisnak fordítják angolul Orbán Viktor legújabb kedvenc szavát, a libernyákot

A degradálónak szánt jelzőt bárki megkaphatja a miniszterelnöktől, ha nem kormánypárti.

Loopy liberal, vagyis ütődött liberális – így szól angolul az 1992 és 2000 között a Liberális Internacionálé alelnökeként szolgáló Orbán Viktor új kedvenc kifejezése, a libernyák – vette észre a 24.hu a kormányfő honlapján. A miniszterelnok.hu oldalon ugyanis angolul is közzétették Orbánnak a hétfői Magyar Nemzetben megjelent írását. A Népszava is beszámolt az átfogó kormányfői dolgozatról, amely a magyarázat szerint amiatt született, hogy a koronavírus-járvány a szokásos Orbán-beszédek közül a tusnádfürdőit és a kötcseit is elsodorta. Az is kiderült, hogy a libernyák kifejezés, amely immár a kormányzati közbeszéd hívószava lett, mindenkire ráhúzható, aki az ellenzékhez sorolható, vagy tágabban: aki nem kormánypárti. Orbán Viktor aktuális világmagyarázatát most az angol fordításnak köszönhetően most a világ „ideológiailag képzetlenebb felén is megismerhetik” – írta a 24.hu, egy más szempontú elemzést is bemutatva. A Qubit összegzése szerint ugyanis a miniszterelnök több mint 3600 szavas, nagyjából 27 ezer karakteres szövegében összesen 38-szor szerepel a liberális, a liberalizmus és a libernyák kifejezés, míg az illiberális háromszor.