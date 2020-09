Kampányüzemmódba kapcsolt a Fidesz

Olyan új eljárásrendet vezettek be, ami az eddiginél kevesebb PCR-vizsgálattal járhat. A jelek szerint ennyit bírt a rendszer.

Megváltoztatta hétfőtől a fertőzöttek és a covid-gyanús esetek kezelését szabályzó eljárásrendet az országos tisztifőorvos, Müller Cecília a humánminiszter Kásler Miklós jóváhagyásával. Az új eljárásrend szerint a háziorvos is karanténba küldheti a új koronavírus-fertőzés gyanús pácienseit. A jövőben a jellemző tünetek – láz, köhögés, nehézlégzés, hirtelen romló íz- és szagérzékelés – közül elég lehet egy is, ahhoz, hogy valakit gyanúsnak találjanak. Ez nem egy hatósági karantén, ezért az abból való szabaduláshoz nem kell negatív teszt. Az új szabályozás, bár számos pontja tisztázatlan, nyilvánvalóan tehermentesíteni kívánja az egészségügyi hatóságot és több feladatot ró a háziorvosokra. Cserni István verőcei háziorvos, a Háziorvosok Online Szervezete (HaOSz) alelnökének szavaiból kitűnik, hogy a feladatok átcsoportosítása annak a beismerése is: a hatóság már nem képes megfelelő sebességgel reagálni az új esetekre. Ugyanakkor a szakember szakmailag nem tartja rossznak az új eljárásrendet. Mint mondta, a háziorvosok eddig is arra kényszerültek, hogy rugalmasan kezeljék ezeket az eseteket. A tünetmentes kontaktokat, illetve a fertőzésgyanús eseteket jelenleg nincs nagyon értelme tesztelni: a háziorvos jelzése után 24-72 óra múlva veszi le a mintát az Országos Mentőszolgálat, a lelet pedig csak 8-10 nap alatt érkezik meg. Akit hatósági karanténba küldtek, az csak két negatív PCR-teszttel szabadulhat, de a rendszer leterheltsége miatt ennek megszerzése legalább 30 napba telik. Ezalatt a páciens nem mehet sehová. – Ennél rövidebb idő alatt nem tudom kiszedni őket a pozitív státuszból – fogalmazott a háziorvos. A nála kialakult gyakorlatban az igazolt covidosok egy negatív teszt után négy-öt nappal visszamehetnek dolgozni, ha nincs panaszuk, tünetük. Az új szabály szerint a háziorvos pusztán egy tünet alapján is tíz napos otthoni elkülönítésre utasíthatja a pácienst, s ezt követően sem kötelező PCR-tesztet kérnie. PCR-tesztet csak akkor kötelező kérni, ha a páciensnek több koronavírusra utaló tünete van, és emellett koronavírus-fertőzött területen járt, szoros kapcsolatban volt igazolt fertőzöttel, vagy ha bármi más okból kockázati csoportba sorolható. A háziorvos által elrendelt elkülönítésre is jár a táppénz. Ha tíz nap múlva panaszmentes, visszamehet dolgozni, ha nem, akkor kérni kell a tesztet – sorolta a szabályokat Cserni István. Ha ez a teszt pozitív, akkor az orvos jelenti járványügyi hatóságoknak az esetet, és akkor jön a hatósági eljárásban a karantén. Az új eljárásrend a hatósági karanténból való szabadulási feltételek megváltoztatásával csökkenti a rendszer „tesztéhséget.” Bár tíz napra mérsékelték a karantén idejét, az új eljárásrend szerint ebből két negatív teszttel sem lehet korábban szabadulni. Ezt az eljárást a tisztifőorvos azzal magyarázta: az új szabállyal csökken a veszélye, hogy fertőző emberek esetleg a járványügyi előírásoknak fittyet hányva jussanak el a tesztelő helyekre.

Folytatja a Synlab Hosszabb határidőre és a tervezett fejlesztések elhagyásával, de a hatósági áron is folytatja a Synlab Hungary Kft. a PCR-tesztelést – jelentette be a cég hétfőn. A társaság, amely március óta végez SARS CoV-2 teszteket és a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi laborjaként is működik, jelezte: hetek óta folyamatosan a kapacitásokat meghaladó mintamennyiség érkezik be hozzájuk, ami miatt nagy szükség lenne a bővítésre. A hatósági ár bevezetése miatt viszont kérdéses, hogy erre mikor kerülhet sor.

Sokkal lassabb a hivatal, mint a járvány

Olvasónk esete jól mutatja, milyen abszurd helyzetekhez vezethet az, hogy az állami ellátórendszer még a koronavírus-gyanús esetekben is csak késve képes elvégezni a tesztelést. Egy lapunknak is elküldött kormányhivatali határozatból ugyanis kiderül: az egyik igazolt betegnek szeptember 16-án házi karantént rendeltek el, ám kezdési időpontként szeptember 4-ét, azaz egy 12 nappal korábbi dátumot jelöltek meg. Ez azt jelenti, hogy a koronavírussal diagnosztizált betegnek már régen tilos lett volna emberek közé mennie, az pedig, hogy otthon maradt, csak a személyes belátásának volt köszönhető. A karantént ráadásul a legújabb előírások szerint legalább 10 napig kell fenntartani, így az is előfordulhatott, hogy a beteg már meggyógyult, mire kézhez vette az elkülönítésről szóló határozatot. A hivatal egyébként feltehetően nem hibázott, hozzájuk ugyanis csak szeptember 16-án jutott el az az információ, hogy pozitív lett a teszt. A kiküldött dokumentumban egyébként arra is felhívták a figyelmet, hogy a karanténnal járó kötelezettségek megszegése közigazgatási szabálysértésnek minősül, és akár ötmillió forintig terjedő egészségügyi bírsággal is járhat. NÉPSZAVA