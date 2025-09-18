Belső vizsgálat helyett azonnal feljelentették Kuslits Gábort, a fideszes propagandasajtó pedig karaktergyilkossági kísérletbe kezdett, miután a gyermekvédelmi szakember arról beszélt: két magas rangú politikusnak is szervezhetett fiúkat és lányokat a Szőlő utcai javítóintézet emberkereskedelem gyanújával letartóztatott igazgatója. Podcast.
Koltay Gergely posztja alapján valójában Magyar Péter és pártjának sikere szúrja a szemét. Ő inkább a Fidesznek kampányol, és ebben még Orbán Viktor is drukkol neki.
A független képviselő az Országgyűlés igazságügyi bizottságában érvelt ugyan javaslata mellett, de a testület KDNP-s elnöke kioktatta, miről beszélhet és miről nem.
Bő fél évvel az önkormányzati választás után Orbán Viktor újra a politikai csatatérre szólítja híveit. Az ellenfél a liberalizmus, Soros, Brüsszel és a média.
A kormánypártnak le kell szednie a szabálytalanul kihelyezett plakátokat. Jogsértően plakátolt az ellenzék is, de ők csak akkor lépnek, ha a Fidesz is megteszi.
Csak 25 ezer forint költségtérítés kifizetése után árulja el a Miniszterelnöki Kabinetiroda, hogy végül összesen mennyibe került a legutóbbi, "Magyarország erős és büszke európai ország" felütésű, Nemzeti Konzultációnak nevezett Fidesz-kampány.
Az adatvédelmi hatóság vizsgálatot indított, bár elvileg törvényes lehetőség van rá, hogy egy párt adatbázist építsen például a nyugdíjasokról - írja a Magyar Nemzet.
Az EU is aláírná, de a magyar kormány az alaptörvényre hivatkozva három éve nem akarja ratifikálni a nők elleni erőszakot elítélő isztambuli egyezményt.
Különös „információs táblák” jelentek meg Egerben néhány hete a város forgalmasabb részein, orvosi rendelők, boltok, szolgáltatóházak előtt.
Rétvári Bence államtitkár 2013. májusában azt ígérte, a 2014-es választás előtt „tisztább, átláthatóbb és olcsóbb lesz a kampány”. Az atlatszo.hu számításai szerint az április 6-i országgyűlési választásra listát állító pártok állami kampánytámogatása 8 és 9 milliárd forint között lesz. Ez legalább a duplája a korábbi választások állami kampányköltségének. A közös kasszát óriási mértékben megterhelő kampány a Fidesz-KDNP hibája, mert olyan jogszabályokat teremtett, amelyek tág teret adnak a biznisz- és kamupártok működésének - írják közleményükben a szocialisták.
Ismét visszaverte a Kúria Rogán Antal utasítását: a Fidesz frakcióvezetője arra szólította fel a legfelsőbb bírói fórumot, hogy az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárását megkerülve döntsön a devizahitelekről. Mint ismeretes: a Kúria december közepén jogegységi határozatot hozott a devizahitelekről. Ebben megállapította, hogy pusztán azért nem érvénytelenek a szerződések, mert az árfolyamváltozásból eredő veszteséget az adósnak kell viselni. Az egyoldalú szerződésmódosítások és az árfolyamrés ügyében azonban az Európai Bírósághoz fordult a szervezet.