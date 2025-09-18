A bíróságok nem támogatják a Fidesz-kampányt

Ismét visszaverte a Kúria Rogán Antal utasítását: a Fidesz frakcióvezetője arra szólította fel a legfelsőbb bírói fórumot, hogy az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárását megkerülve döntsön a devizahitelekről. Mint ismeretes: a Kúria december közepén jogegységi határozatot hozott a devizahitelekről. Ebben megállapította, hogy pusztán azért nem érvénytelenek a szerződések, mert az árfolyamváltozásból eredő veszteséget az adósnak kell viselni. Az egyoldalú szerződésmódosítások és az árfolyamrés ügyében azonban az Európai Bírósághoz fordult a szervezet.