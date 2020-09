Meghalt egy férfi Romániában, akit rollerral gázoltak el

Eddig két republikánus szenátor közölte, hogy nem támogatja a legfelsőbb bíróság megüresedett helyének betöltését a november 3-i választás előtt.

Susan Collins nagyon kényes választási helyzetben van és vesztésre áll Maine-ben , az alaszkai Lisa Murkowski szerint pedig „ami fair az fair”. Ez utóbbi arra vonatkozik, hogy a republikánusok négy éve megtagadták a lehetőséget Barack Obama legfelsőbb bírósági jelöltjétől, mondván, a választási évben nem szabad ilyen messze ható döntést hozni, azzal meg kell várni a következő elnököt. Lindsay Graham szenátor akkor azt is hozzátette, hogy ezt az álláspontot számon lehet majd kérni rajta, ha legközelebb republikánus elnök kerülne hasonló dilemma elé. Graham, aki most a szenátus igazságügyi bizottságának elnöke, arra hivatkozik, hogy két éve a Brett Kavanaugh jóváhagyása körüli emlékezetesen heves vita változtatta meg a véleményét. Magyarázkodásának azonban kevesen adnak bármi hitelt, azok pedig egyáltalán nem, akik hétfőre virradóra „Ha mi nem tudunk aludni, akkor Lindsay se tudjon!” jelszóval macskazenét szerveztek a szenátor washingtoni háza elé. Donald Trump hétfőn azt ígérte, hogy csak a pénteken elhunyt Ruth Bader Ginsburg temetése után, pénteken vagy szombaton nevezi meg a jelöltjét. Ekkor alig több, mint öt hét marad majd november 3-ig és ilyen kevés idő alatt még sosem hajszoltak keresztül legfelsőbb bírósági kinevezést. Most mindkét fél lázasan számol, megvan-e a jelölés elfogadásához szükséges 50 szavazat. A szenátusban most 53:47 arányú republikánus többség van, vagyis Mitch McConnell frakcióvezető legfeljebb három szavazatot veszíthet. (Egyenlőség esetén Mike Pence alelnök voksa dönt.) Collins és Murkowski mellett „gyanús” Cory Gardner, aki Coloradóban a politikai túléléséért harcol, Mitt Romney, aki pártjából egyedüliként megszavazta a Trump elleni impeachment egyik pontját és a mérsékelt Lamar Alexander, aki visszavonul. Az utóbbi háromból még egyik sem nyilatkozott a szándékairól. A Demokrata Párt holdudvarában felmerült, hogy amennyiben Trump és McConnell áterőlteti az új legfőbb bíró kinevezését, akkor „minden lehetőséget kitesznek az asztalra”. Ezek a szokásjog alapján kilenc tagú legfelsőbb bíróság új tagokkal való kibővítésétől Washington D. C. és Puerto Rico tagállammá emeléséig terjednek. Utóbbi esetben a száztagú szenátushoz négy, szinte biztosan liberális szenátor csatlakozna, végleg felborítva az Egyesült Államok belpolitikai egyensúlyát. Az elnökjelölt Joe Biden ennél mérsékeltebb álláspontot képvisel. Úgy látja, hogy a választók szemében össze kell kapcsolni a kinevezést az Obama elnöksége idején bevezetett egészségbiztosítási rendszerrel, amelynek egy jobbra tolt legfelsőbb bíróság gyorsan megsemmisítené sok lényegi elemét.