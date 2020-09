Van, ahol továbbra is 36 ezer forintba kerül egy PCR-teszt

Annak ellenére, hogy hétfőtől a hatósági árnál nem kerülhet többe a vizsgálat.

Van olyan cég, amely továbbra is 36 ezer 500 forintot kér egy PCR tesztért, annak ellenére, hogy hétfő óta az hatósági áras, és 19 ezer 500 forintban maximalizálták – számolt be róla az RTL Híradó. A csatorna egy nézője számolt be erről, de az RTL Klub is azt tapasztalta, hogy van olyan magánszolgáltató, amely különböző jogcímeken – például kiszállási és kényelmi díj felszámításával – drágábban végez el egy PCR-tesztet a hatósági árnál.