Szuperkupa: mutatjuk, hol lesz forgalomkorlátozás keddtől péntekig a fővárosban

A miniszterelnök Karácsony Gergely nem létező százmilliárdját kínálgatta az ellenzéknek, korrektnek nevezve a csaknem húszezres hatósági árat.

Egymás után négy ellenzéki politikus is a koronavírus-járvány második hullámának megfékezéséről kérdezte a parlament azonnali kérdések „kétóráján” Orbán Viktor miniszterelnököt, aki egy ideig saját magát többször is ismételve, a 2010 előtti baloldali kormányokat emlegetve válaszolgatott. Kunhalmi Ágnes (MSZP) a kormányfő által múlt szerdán Facebook-videóban bejelentett 19 500 forintos hatósági tesztárat kifogásolta. Szerinte a piaci alapon eddig kért 30 ezres árhoz képest továbbra is magas összeget kérnek azért, hogy az emberek megtudják, koronavírusosak-e. Pedig egyszer járulékban már megfizették az árat, az ingyenes tesztelésnek lenne itt az ideje.



„Követjük a WHO-protokollt: ha orvos vagy hatóság rendeli el, ingyenes a teszt, ahogyan az eddig elvégzett 580 ezer teszt többsége ingyenes volt. Mindenki tesztelje magát, aki ennek szükségét érti, ez a 19 500 Ft korrekt ár.” – válaszolta Orbán Viktor

Arra a kérdésre pedig, hogy a kontakt személyeknek, ha nincs tünetük, nem ingyenes a tesztelés, azt mondta: „Ma Magyarországon 900 ezerrel dolgoznak többen, mint szocialista kormányok idején”. Varju László (DK) szerint szinte egész Európában ingyenes a tesztelés, nálunk meg csak az tudja meg magáról koronavírusos-e, akinek van erre 40 ezer forintja – Ki mondta, hogy az egészség nem lehet üzlet? – tette fel a találós kérdést az ellenzéki politikus, majd meg is válaszolta magának:

„Ön, aki a közpénzből urizáló jachtkeresztény kormány vezetője”

A kormányfő Varju Lászlónak is a WHO-protokollját említette a tesztelés ingyenességének firtatására. Schmuck Erzsébet (LMP), aki már napirend előtti felszólalására sem kapott választ, most az iránt érdeklődött, hogy miért nincs válságkezelő program, miért nem segíti a kormány a szociális dolgozókat, a munkanélkülieket és a nyugdíjasokat, miközben a járvány miatt már most nagyon nagy a szegénység. A miniszterelnök őt is „elintézte” azzal, hogy a nemzeti konzultáción azt kérték tőlük az emberek, hogy ne állítsák le a gazdaságot, amit nem is tesznek, viszont követik az inflációt, az alapvető élelmiszerek árának az emelkedését.

„Visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat, amit az önök szövetségesei elvettek” – replikázott.

Orbán Viktor végül elemében érezhette magát, amikor is Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) nem meglepő kérdésére, hogy mikor lesz ingyenes a tesztelés, Karácsony Gergely főpolgármestert és Budapestet „vette elő”.

„Az ön pártjának elnöke nemrég 3 új rovarhotelt adott át, így már öt rovarhotel van. (...) Pártelnökénél van 100 milliárd forint. Azt, hogy az ország leggazdagabb városa pénzt szeretne, megértem, de először a rászorulók kapjanak támogatást, ne a gazdagok”.

Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés egyik korábbi ülésén Fotó: Béres Márton / Népszava



Karácsony Gergely egyébként, ahogy a Népszava is megírta, nemrég szintén Facebook-bejegyzésben tette világossá a kormányfő előtt, hogy Budapestnek nincs pénze.