Orbán volt tanára és minisztere a magyar tenger partján építkezik

Inkább Brüsszelt választja a Puskás Aréna helyett.

- közölte az atv.hu kérdésére Orbán Viktor sajtófőnöke. A portál arról is kérdezte a miniszterelnököt, kinek drukkol, de erre már nem érkezett válasz. Az Európai Szuperkupa döntője csütörtök este 21 órakor lesz a Puskás Arénában. Itt a Bajnokok Ligája-győztes Bayern München és az Európa-liga első Sevilla csap össze. A mérkőzés megrendezését sok vita előzi meg a járványügyi helyzet miatt, mivel nézők is lesznek a lelátón. A bajor klub 2100 szurkolója érkezik Budapestre, nekik negatív koronavírus-teszttel kell rendelkezniük. Ugyanakkor a klub vezetőedzője nem ért egyet a találkozó nézők előtti megtartásával. Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy nem tudja, vagy titkolja az UEFA , pontosan miként készül a 20 ezres budapesti „tesztmeccsre”. Később sem kaptunk érdemi választ az Európai Labdarúgó Szövetségtől. Az eseményre a mentőszolgálat 500 dolgozóját is meghívták, ugyanakkor a Magyar Orvosi Kamara szerint járványügyi szempontból kiemelt kockatattal jár az egészségügyi dolgozók csoportba szervezése, ez különösen egy tömegrendezvényen nem támogatható. A szakdolgozói kamara arra emlékeztet, hogy a jelenlegi járványhelyzetben mind több egészségügyi szolgáltató kéri munkavállalóit a tömeges rendezvények elkerülésére.