A jutalék az Alapjogokért Központ milliárdos villavásárlásának köszönhető.
A badacsonyi borász bízik benne, hogy a minden bajbajutott vállalkozás "méltó támogatásban részesülhet".
Több Balaton, még több fideszes érdekeltség.
A két gyanúsított halálra ütlegelt és rugdosott egy fiatal füredi férfit a rendőrség szerint. Nem maradhatnak szabadlábon.
A két kigyúrt férfi halálra rugdosott egy fiatal borászt Badacsonyban, a támadás után biztonsági őrök állították meg őket.
Megtartották a Balatonátcsúszást Badacsony és Fonyód között - közölte Kardos Gábor ötletgazda. A bizonytalan időjárás miatt csak szombat reggelre dőlhetett el, hogy megrendezik a eseményt, a résztvevőket 11 órára várják a badacsonyi kikötő melletti strandra.
Badacsonytomaj önkormányzata, a Badacsony-hegy körüli szőlészeti-borászati szakmai szervezetek, valamint az ágazat vállalkozói csúsztatásnak és félreértelmezhetőnek tartják a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Badacsony-hegy zárlatának elrendeléséről szóló közleményét.
A teljes Badacsony-hegy zárlatát rendelte el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a szőlő aranyszínű sárgaság betegség miatt. A hivatal keddi közleményében azt írta, hogy már korábban is volt itt helyi jellegű fertőzés, az idei minták alapján viszont újabb gócokat azonosítottak, ezért a fertőzött területet a teljes szőlőhegyre kiterjesztették.