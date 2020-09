Őrizetbe vették a volt máltai kormányfő kabinetfőnökét pénzmosás gyanújával

Keith Schembrit azután vették őrizetbe, hogy egy bíróság elrendelte a hozzá, valamint feleségéhez, gyermekeihez, könyvelőihez és üzlettársaihoz tartozó vagyoni eszközök befagyasztását.

Őrizetbe vették kedden pénzmosás gyanújával Joseph Muscat korábbi máltai miniszterelnök kabinetfőnökét - erről számolt be a helyi média. A Times of Malta című napilap jelentése szerint Keith Schembrit azután vették őrizetbe, hogy egy bíróság elrendelte a hozzá, valamint feleségéhez, gyermekeihez, könyvelőihez és üzlettársaihoz tartozó vagyoni eszközök befagyasztását. Ezt megelőzően egy vizsgálat keretében megállapították: 100 ezer euró (36 millió forint) kenőpénzt kapott könyvelőjétől, Brian Tonnától máltai útlevelekért még 2015-ben. Mindketten tagadták az erre vonatkozó állítást, s azt mondták, a pénzt egy régi tartozás törlesztéseként fizette vissza Tonna. Robert Abela miniszterelnök kedd reggel elmondta, hogy a vagyoni eszközöknek a bíróság által elrendelt befagyasztása az említett vizsgálathoz köthető. A férfi tavaly novemberig volt Joseph Muscat kabinetfőnöke, amikor is őrizetbe vették Daphne Caruana Galizia máltai oknyomozó újságíró 2017-es meggyilkolásával kapcsolatban. Később vádemelés nélkül elengedték.

A Daphne Caruana Galizia meggyilkolásának megrendelésével vádolt Yorgen Fenech üzletember korábban azt mondta a rendőrségnek, hogy üzeneteket váltott Muscattal és Schembrivel is. Szerinte a gyilkosság mögött valójában Schembri áll, Muscat pedig tudott az ennek leplezésére irányuló erőfeszítésekről. Ezt mindketten tagadták. A máltai oknyomozó újságírónőt 2017 októberében egy autójába rejtett pokolgéppel gyilkolták meg. Az újságíró számos korrupciós ügyet derített fel, amelyek nyomán több magas rangú politikus és kormányzati tisztviselő kellemetlen helyzetbe került. Caruana Galiziának nem sokkal a halála előtt információk kerültek birtokába egy olyan erőmű-beruházásról, amelyben Fenech is érdekeltséggel bír.