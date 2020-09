Okkal „libernyákozik” Orbán: aktivizálnia kell a táborát

Szijjártó Péter tárcája is szervezett olyan rendezvényt, amihez hasonló miatt „külföldi beavatkozást” emleget és kritizálja más országok nagykövetségeit.

Keresztény érzékenyítő kurzusnak is tekinthető az a médiakonferencia, amit tavaly szeptemberben tartottak a Ludovika Campuson a Külgazdasági-, és Külügyminisztérium, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) szervezésében. A Budapest Forum for Christian Communicators című rendezvény „egyik kiemelt üzenete” ugyanis az NKE szerint így szólt: „a keresztény kultúra és a keresztény értékek megtartásának fontossága”. Mint a Népszava megtudta, a szervezésben számos magyar nagykövetségnek is részt kellett vennie. Az érintett magyar külképviseleteknek össze kellett állítaniuk egy listát a résztvevőként vagy előadóként szóba jöhető közéleti személyekről, újságírókról azokban az országokban, ahol a nagykövetségek működnek. Erről a listáról szemezgetett a külügy és hívta meg a kiválasztottakat a rendezvényre. Furcsa ez annak fényében, a tárca élesen bírálta a Transparency Internationalt és egyes országok Budapesten működő nagykövetségeit, mert ők meg támogattak egy magyar újságíróknak szánt projektet. Úgy tudjuk, minden uniós nagykövetségnek részt kellett venni a szervező munkában, de a konferenciát hirdette többek között a bakui magyar nagykövetség és a sanghaji magyar konzulátus is, így vélhetően őket szintén bevonták. Tegyük hozzá: az azeri és a kínai résztvevők legalább első kézből számolhattak be az országukban élő keresztények elnyomásáról. Az ügyre rálátó forrásunk szerint valószínűleg több afrikai, közel-keleti országból is hívtak vendégeket. A meghívott vendégeken kívül ugyanakkor elvileg bárki más is jelentkezhetett a konferenciára a rendezvény honlapja szerint.

Aligha meglepő, hogy ilyen témájú konferenciát szervez a külügyi tárca, hiszen a világ üldözött keresztényeinek megsegítésével 2018 szeptembere óta a kormányban külön államtitkár foglalkozik. A Szijjártó Péter vezette minisztérium szervezte rendezvény azért pikáns, mert a tárca korábban épphogy az „érzékenyítést” kifogásolta a Transparency International (TI) egyik programjával kapcsolatban. Mint arról a távozó indexesek új lapja, a Telex beszámolt, a tárca részletes adatokat kért a uniós országokban működő magyar nagykövetségektől azokról a külföldi szakmai utakról, amelyeken a hazai médiumok újságírói vettek részt. Menczer Tamás államtitkár az ATV-ben ezt azzal magyarázta, hogy „a magyar ügyekbe történő külföldi beavatkozásként értékelték” a kurzusokat, amelyek mögött „Soros-szervezetek állnak”, ezek pedig szerinte nem szakmai utak, hanem „érzékenyítő kurzusok”, és politikai ügy, ha ilyeneket Soros György finanszíroz. Időközben a TI reagált a külügy vádjaira hangsúlyozva, nem is újságíróknak szervezték a programot, hanem az újságírás iránt érdeklődő hallgatóknak, és a győzteseknek a pénzjutalmon felül egy-egy külföldi tanulmányutat is felajánlottak egyes Magyarországon működő nagykövetségek támogatásával. Az „érzékenyítést” most kifogásoló Menczer Tamás – többek között Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel és Balog Zoltán volt EMMI-miniszterrel együtt – részt vett a tavalyi eseményen a Ludovikán. Az NKE honlapján rövid videótudósítás is van a konferenciáról, ebből kiderül, hogy legalább százan vettek részt az eseményen megtöltve az egyetem egyik előadótermét. Menczer Tamás akkor arról beszélt, azért rendezték meg az eseményt, mert „Európában és a világban komoly erők mondják, hogy a kereszténység, a kereszténydemokrácia már elavult, a múlt része, nincs rá szükség, és mi úgy gondoljuk, hogy ez nem igaz (…) és fontosnak tartjuk, hogy elmondjuk, hogy mi mit gondolunk ezekről a dolgokról”. Ugyanakkor John O’Sullivan brit politikai kommentátor azt hangsúlyozta előadásában, hogy „az újságírás célja az igazság felfedése, a korrupció és a hazugságok leleplezése”. Szerinte „a keresztény újságírók számára is íratlan szabály a semlegesség, pártatlanság és objektivitás. A kutatás során semlegesnek kell maradni, mindkét oldalt meg kell vizsgálni”. Az NKE lapunkkkal közölte, ők csak a helyszínt biztosították, minden mást a tárca intézett. Megkérdeztük a külügytől, hogy mely országokból érkeztek a részvevők és mennyibe került a rendezvény. A tárca munkatársai választ ígértek, ám cikkünk megjelenéséig nem érkezett meg.