Szijjártó védett személy, ezért egyszerűen jár neki a rendőrségi helikopter

A külügyminiszter, státuszából adódóan bármikor kérhet légi szállítást - derül ki a Belügyminisztérium válaszából.

Szijjártó Péter fiatalosan kipattan egy rendőrségi helikopterből, hogy átadja X településen Y cég kormányzati támogatásával felhúzott új raktárhelyiségét vagy gyártósorát. A jelenet olyan gyakran ismétlődik a külügyminiszter Facebook-oldalán, hogy már szinte természetesnek hat: a politikusa rendőrség alapvetően bűnüldözéshez, határvédelemhez beszerzett légi járműveit. Magától értetődőnek veszi ezt maga Szijjártó is, aki sértetten jegyzi meg : minimális földrajzi tudással belátható, hogy az ő munkájához szükség van a légi támogatásra.

Stummer János, a Jobbik képviselője most arra az esetre volt kíváncsi, amikor a külügyminiszter 2020. július 14-én rendőrségi helikopterrel érkezett meg tolnai hivatalos programjára , ezért Pintér Sándor belügyminiszternek tett fel kérdéseket

– írta Kontrát. Azaz, Szijjártót még nem kötelező helikopterrel szállítani, de ha arra igény merül fel, akkor hajón és autóban is helikopteres őrség kísérheti útjain - sőt, szolgálati helikopter követheti akkor is, amikor éppen helikopterezik. Tegyük hozzá, a külügyminiszter lemondhat az állandó személyvédelem bizonyos elemeiről: így tett augusztusban is, amikor a TEK testőrsége nélkül nyaralt az Adrián , Szíjj László luxusjachtjának fedélzetén.