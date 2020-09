Élőemberes kísérlet lett a budapesti Szuperkupából

A magyar bajnok már akár idegenben bebiztosíthatta volna továbbjutását a Bajnokok Ligája főtáblájára, végül annak kell örülnie, hogy nem kapott ki.

A Ferencváros 3-3-as döntetlent játszott a norvég Molde FK otthonában szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező negyedik, utolsó fordulójának első mérkőzésén. A visszavágót jövő kedden 21 órától rendezik Budapesten.



97. perc: Gregersen is besárgult, majd a játékvezető lefújta a meccset.



90. perc: Hat perc hosszabbítást rendelt el a játékvezető.



89. perc: Az utolsó változtatás a mérkőzésen: James ment le, Bolly állt be.



88. perc: Isael állt be Tokmac helyére.



87. perc: Büntetőhöz jutott a Ferencváros, Brynhildsen ért kézzel a labdához. Haratyin állt a labda mögé, a kapus elment jobbra, a labda pedig balra. (3-3)



83. perc: GÓL! Ellingsen 12 méterről, nyakatekert mozdulattal bólintott Dibusz kapujába. (3-2)



81. perc: Wolff Eikremet kellett ápolni, majd lecserélni. Omoijuanfo állt be a helyére a hajrára.



77. perc: Zörrent a Ferencváros hálója, azonban Brynhildsen lövése előtt már sípjába fújt a játékvezető, lökés miatt kifelé ítélt szabadrúgást.



74. perc: Blazic adta el a labdát, James került ziccerbe. Az elé vetődő Haratyin vállában akadt el a labda – videóbíró vizsgálta az esetet, majd szögletet ítélt.



73. perc: Boli is elhagyta a pályát, Zubkov váltotta.



72. perc: Nagy a zavar a Ferencvárosnál, ezúttal James bólintását kellett fognia Dibusznak.



71. perc: Rebrov próbálja rendezni a sorokat, Sigér állt be Somália helyére.



65. perc: GÓL! Egyenlít a Molde: Wolff Eikrem lőtt 10 méterről a jobb alsóba. (2-2)



58. perc: Hussain is besárgult, Laidounit taposta meg hátulról.



57. perc: Hazai csere: Brynhildsen váltotta Knudtzont.



55. perc: GÓL! Nem örülhetett sokáig az FTC, egy jobb oldali szöglet után James bólintott öt méterről. Dibusz csak belekapni tudott, a labda a hálóban landolt. (1-2) Eddig ami kapura ment, abból gól lett.



52. perc: GÓL! Megint a hetedik perc, csak már a második félidőben. Újfent Botka tette középre a labdát, ezúttal Uzuni fejelt jó 10 méterről a hosszúba. (0-2) Második kaput talált lövéséből is gólt szerzett az FTC.



51. perc: Jönnek előre a norvégok, Wolff Eikrem lövése pattant meg Blazic lábán, így a labda nem sokkal elkerülte a kaput.



46. perc: Elkezdődött a második félidő.



45. perc: Wingo távoli lökete szállt el a kapu mellett, Dibusznak így még mindig nem akadt védeni valója. A játékvezető nem hosszabbított, véget ért az első játékrész.



43. perc: Knudtzon sárgult be miután jókorát belerúgott Civic lábába.



40. perc: Nehéz zavarba hozni a ferencvárosiakat, akik ezekben a percekben újra többet birtokolják a labdát.



33. perc: Blazicnak jár a taps, sikerült szögletre mentenie James elől. 29. perc: Egy szabadrúgás után Haratyin fejelt 15 méterről a kapu fölé. 27. perc: Egy jobb oldali szöglet után a vendégeknek sikerült kifejelni a labdát, a tizenhatoson kívülről Wingo próbálkozott, de a lövés jócskán a kapu fölött szállt el. Továbbra is csak egy kaput talált lövést jegyezhettünk fel, abból született az FTC vezető találata. 24. perc: Kiegyenlített játékot szemlélhetünk, a bekapott gól után a Molde kicsit próbálta fokozni a tempót, azonban az FTC állja a sarat. 19. perc: Egy bal oldali szöglet után ismét James fejét találták meg, ezúttal a léc fölé bólintott. 15. perc: Az első veszélyes hazai lehetőséget is feljegyezhettük, James bólintott a kapu mellé hat méterről.



7. perc: GÓL! Szokás szerint jól kezdett a Ferencváros, Botka tálalt a jobb szélről középre, Boli pedig közvetlen közelről a hálóba gurított. (0-1) 6. perc: Egyelőre mondhatni ismerkednek a csapatok, a kapusok eddig nem nagyon találkoztak a labdával. 1. perc: A Ferencváros indította útnak a labdát.

Molde – Ferencváros 3-3 (0-1) Molde, zárt kapuk mögött. Játékvezető: Carlos del Cerro Grande (spanyol)

Molde: Linde – Wingo, Gregersen, Ellingsen, Haugen – Aursnes, Hussain – E. Hestad, Wolff Eikrem (Omoijuanfo, 81.), Knudtzon (Brynhildsen, 57.) – James (Bolly, 89.). Cserék: Craninx, Bjornbak, Christensen, Brynhildsen, Pedersen, Bolly, Omoijuanfo. Vezetőedző: Erling Moe.



Ferencváros: Dibusz – Botka, Frimpong, Blazic, Civic – Laidouni, Haratyin, Somália (SIgér, 71.) – Tokmac (Isael, 88.), Boli (Zubkov, 73.), Uzuni. Cserék: Bogdán, Lovrencsics, Zubkov, Sigér, Heister, Dvlai, Isael. Vezetőedző: Szerhij Rebrov.



Gólszerző: James (55.), Wolff Eikrem (65.), Ellingsen (83.) illetve Boli (7.), Uzuni (52.), Haratyin (87.)



Sárga lap: Knudtzon (43.), Hussain (58.), Gregersen (97.)