Kvóták betelepítés nélkül - Von der Leyen bemutatta az EB javaslatcsomagját

Napokon belül indul az Indextől augusztusban távozott újságírók által ígért „se ellenzéki, se kormánypárti, de kritikus, kíváncsi, és korrekt” portál.

Most már tényleg nemsokára el fogunk indulni, és végre azt is elárulhatjuk, kik lesznek ott a kezdőcsapatban – tette közzé Facebook-oldalán az Indextől távozottak új lapja, a Telex. Már nem kell sokat aludni, és indul az újság, mi ott leszünk – írták. A bejegyzésben abc-sorrendben pontosan 70 név szerepel, és egy közös képet is csatoltak hozzá.