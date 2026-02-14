Keresd a nőt! - a magyar közéletben...

Szégyenteljesen alacsony a nők aránya a közéletben, különösen a parlamentben Magyarországon. Kutatásunk szerint kevesen támogatnák, hogy kvótákkal szabályozzák a nők részvételét a politikában, pedig más megoldás aligha van, a patriarchális beidegződések nem szűnnek meg maguktól. Nem azért lenne jobb hely a világ, ha több női vezető lenne, mert „természetükből adódóan” kevésbé versengőek vagy éppen kevésbé korruptak. Hanem azért, mert így lenne igazságos.