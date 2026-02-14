Vonakodnak a tagállamok a széndioxidkvóta kiterjesztésére a lakosságra, miközben a késlekedéssel egyre nehezebb lesz a klímacélok teljesítése.
A rendelettervezet 220 nagyragadozó kilövésére tesz javaslatot.
Még súlyos válsághelyzetekben sem kezdeményezné a menedékkérők Unión belüli kötelező elosztását az Európai Bizottság.
Szégyenteljesen alacsony a nők aránya a közéletben, különösen a parlamentben Magyarországon. Kutatásunk szerint kevesen támogatnák, hogy kvótákkal szabályozzák a nők részvételét a politikában, pedig más megoldás aligha van, a patriarchális beidegződések nem szűnnek meg maguktól. Nem azért lenne jobb hely a világ, ha több női vezető lenne, mert „természetükből adódóan” kevésbé versengőek vagy éppen kevésbé korruptak. Hanem azért, mert így lenne igazságos.
Péni István után megszületett sportlövészetben a második ötkarikás kvóta is Újdelhiben.
Az UTE 22 éves klasszisa a magyar sportlövők közül elsőként szerzett helyet a 2020-as ötkarikás játékokra, összességében pedig a vitorlázó Berecz Zsombor és Érdi Mária után a harmadik kvótaszerzőnk.
A két év múlva esedékes nyári olimpián a kajak-kenu számokban a korábbi egy helyett két egység indulhat nemzetenként, így még sikeresebb lehet a játékokon a sportág.
A mai EU-csúcson a migrációról vitáznak, a védelmi együttműködést méltatják, a Brexit tárgyalások következő szakaszának zöld utat adnak.
Két tucat magyar szélsőjobboldali tiltakozott szerdán Brüsszelben a bevándorlási kvóták ellen - tudósít az Euronews.
Nem marad következmények nélkül az európai uniós tagállamok közötti szolidaritás megtagadása - idézi az MTI Angela Merkel német kancellárt, aki két szombati lapinterjúban is utalt a menekültek tagországok közötti elosztásával kapcsolatban a közösségi támogatások esetleges megtagadására.
Meg kell ismerni a magyar emberek véleményét a "Soros-tervről", ezért a Fidesz-frakció felkérte a kormányt, hogy bonyolítson le egy nemzeti konzultációt róla, közölte Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője Velencén, a háromnapos Fidesz-KDNP-frakcióülés helyszínén - tudósít az MTI.
Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke találkozni fog Orbán Viktorral Tallinnban, a digitális uniós csúcstalálkozón, ahol a bizottság vezetője kész bármiről megbeszélést folytatni a magyar miniszterelnökkel - közölte Margarítisz Szkínász, az Európai Bizottság (EB) szóvivője újságírói kérdésre válaszolva pénteken, a brüsszeli testület szokásos déli sajtótájékoztatóján.
Még az is lehet, hogy valójában szeretett volna valami jót és eredetit mondani, de már úgy tűnik képtelenek erre. Az Európai Bíróság megnyitotta az utat az Európai Bizottságnak a Soros-terv végrehajtására - ezt sikerült mondania a Fidesz frakcióvezetőjének az ítéletre reagálva.
A magyar kormány szerint a kvótaperben született döntés felháborító és felelőtlen - minősítette az Európai Bíróság ítéletét a külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten sajtótájékoztatón.
Megszületett tehát a meglepetést nem hozó döntés az Európai Unió bíróságán - értesült lapunk BBC-s forrásból. Vagyis - és ez minden melldöngetés és pávatánc ellenére nyilvánvaló - ismét sikerült a "vesztes oldalra" állnunk, ahogy a történelem során már annyiszor.
Nem enged kvótaügyben az Orbán-kormány, és ezt egyértelművé tette az Európai Bizottsághoz eljuttatott válaszában is – jelentette ki az Igazságügyi Minisztérium (IM) európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkára.
A menekültek EU-n belüli áthelyezése kapcsán különböző vélemények és híresztelések láttak napvilágot az utóbbi napokban. Az alábbi összefoglalóban az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete választ ad a legfontosabb kérdésekre.
A szlovák kormány soha nem kötött semmilyen titkos megállapodást arról, hogy beleegyezne a kötelező migránskvótákba - idézte a Sita szlovák hírügynökség pénteken Robert Fico miniszterelnököt, aki - mint mondta - maga is meglepődött azon, hogy az EB csak három ország ellen indított kötelezettségszegési eljárást az ügyben.
Kötelezettségszegési eljárást indított kvótaügyben az Európai Bizottság az Orbán-kormány ellen - Orbán hazug kettős beszédének ez a következménye. A DK közleménye.
A cseh kormány továbbra is kitart azon álláspontja mellett, hogy nem vesz részt a migránsok kötelező kvóták szerinti elosztásában - jelentette ki kedden Prágában Bohuslav Sobotka cseh miniszterelnök az Európai Unió jövőjével foglalkozó nemzetközi konferencián.
A lengyel kormány tiszteletben tartja, de nem ért egyet az Európai Bizottság döntésével - reagált kedden Varsóban Rafal Bochenek lengyel kormányszóvivő arra, hogy Brüsszel kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország, Lengyelország és Csehország ellen amiatt, hogy nem hajtják végre a kötelező uniós menekültkvótákról szóló döntést.
Kötelezettségszegési eljárást indít az Európai Bizottság Magyarország, Lengyelország és Csehország ellen, amiért nem hajtják végre a kötelező uniós menekültkvóták felállításáról szóló korábbi döntést - jelentette be kedden a brüsszeli testület.
Három magyar sportoló biztosan ott lehet a jövő évi, pjongcsangi téli paralimpián. A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) szerdai közlése szerint eldőlt, hogy alpesi síben, sífutásban és sílövészetben lesz magyar induló.
Miközben az Orbán-kormány rendre azzal érvel, hogy csakis a menekültpolitikája miatt éri kritika Brüsszelből, valójában uniós szinten sem halad úgy a menekültek ideiglenes befogadása, ahogyan tervezték. Magyarország itt is a renitensek között szerepel - egy hónapot kapott a javításra.
Lengyelországot nem lehet azért megbüntetni, mert nem fogad be migránsokat, jelentette ki a lengyel külügyminiszter. Witold Waszczykowski a brit The Times napilap egy cikkére utalt, amely felvetette, hogy a szolidaritás hiányának politikai és pénzügyi következményekkel kell járnia.