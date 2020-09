Gimnáziumi igazgatóhelyettes lett a vasalódeszkás tornatanárt megleckéztető tankerületi vezetőből

Az Operatív Törzs jelenleg 24 óvodában és 8 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet.

Újabb 750 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 21 200 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 7 idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 709-re emelkedett – írja a koronavirus.gov.hu . 4818-an már meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma 15 673 fő. Az aktív fertőzöttek 39 százaléka, az elhunytak 56 százaléka, a gyógyultak 39 százaléka budapesti.

Kórházban 549 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 32-en vannak lélegeztetőgépen.

Az Operatív Törzs jelenleg 24 óvodában és 8 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 200 osztálynál és 9 teljes iskolánál pedig digitális munkarendet a koronavírus-megbetegedések miatt.

Hangsúlyozták, hogy a járvány második hulláma zajlik Magyarországon. Kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárló központok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is. A vendéglátóhelyeket és szórakozóhelyeket pedig 23 óra után be kell zárni. Kérték, hogy a közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.