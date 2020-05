Maszk és szemüveg – Így láthatunk ki

Az immunrendszer védekezőképességét is gyengítheti az ölelés hiánya.

A járványhelyzet miatt korlátozások és a távolságtartás bár minden élethelyzetben lévőt érint, az egyedül élőket viselheti meg leginkább, lassan két hónap után fájóan hiányozhatnak az érintések és az ölelések. Ezeket, bár létfontosságúak, a telefonos, még a videós beszélgetések sem tudják pótolni. Biológiai szükséglet ugyanis az érintés, ezért is teszik az újszülötteket édesanyjuk testére, de ez a magyarázata annak is, hogy a magánzárkában lévők arról számolnak be, legalább annyira vágynak a testi kontaktusra, mint a szabadságra. Érintés nélkül romlik a pszichés és érzelmi állapot, mert az agy és az idegrendszer az érintést kellemes élményként kódolja. Hiányában kialakul az úgynevezett bőréhség, ami akár az immunrendszer működését is gyengítheti – írta a Wired alapján a Qubit

Egy másik emberhez érve a bőr alatti nyomásérzékelő rendszert ingereljük, ami jeleket küld az agy bolygóidegének, ennek hatására az idegrendszer lelassul, csökken a pulzusszám és a vérnyomás, az agyhullámok megnyugszanak, a kortizol nevű stresszhormon szintje is csökkenésnek indul – mondta Tiffany Field, a Miami Egyetem érintéskutató intézetének igazgatója. Ennek magas szintje azért is veszélyes, mert a hormonok megölik a vírusokat támadó természetes ölősejteket (NK-sejtek). A kutató hozzátette, HIV-fertőzött és rákos betegeknél már kimutatták, hogy az emberi érintés növeli a természetes ölősejtek aktivitását. Az érintéssel oxitocin hormon is felszabadul a szervezetben, az, ami többek között szülésnél vagy orgazmuskor is. Csökkenti a stresszt, enyhíti a fájdalmat, javítja az immunrendszer működését, a közérzetet.

A szakember szerint amíg nem nincs lehetőségünk mások érintéséhez jutni, segíthetünk magunkon; háziállatok simogatásával a kézben, gyaloglással a lábban, a fejünk masszírozásával vagy az arc krémezésével pedig a fejben található nyomásérzékelő receptorokat ingerelhetjük.