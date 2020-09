Jönnek a Covid-kórházak

Az országos tisztiorvos szerint a járvány második hullámának felszálló szakaszában vagyunk.

- közölte az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján az országos tisztifőorvos. Müller Cecília beszámolója szerint már korábban felállították ezen egészségügyi intézményeknek a listáját, amelyek a gyanús esetekkel foglalkoznak. Sorrendben léptetik be az ellátóhelyeket: akkor nyitnak meg újat, ha az előző helyen a kihasználtság 80 százalék fölé megy. A tesztekről szólva elmondta, fizetőseket alig kérnek már, mivel a nyár elteltével kevesebben térnek haza külföldről. Nyomatékosította, hogy a PCR-vizsgálatokkal kapcsolatban a WHO által megszabott rendet követik.



Természetesen a csütörtöki Szuperkupa-döntőről is szó esett. Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központ vezetőhelyettese azt mondta, nem igazak azon sajtóhírek, miszerint az eseményen nem lettek volna megfelelőek a járványügyi intézkedések. Az eseményre több mint 14 ezren érkeztek, ebből 16 ember esetében mutattak magasabb hőmérsékletet a kapukhoz telepített úgynevezett thermo-kapuk, de 15 perc múlva már ők is bemehettek, mivel az ismételt ellenőrzésnél már megfelelő értéket produkáltak. Jelezte, a kilátogató külföldieknek három napnál nem régebbi negatív teszteredményt is be kellett mutatniuk. Kérdésre válaszolva az országos tisztifőorvos elmondta, ha egy iskolába járó gyerek pozitív tesztet produkál, akkor az osztálytársak és a vele egy háztartásban élők is kontaktszemélynek számítanak. Ekkor 10 napig kell otthon maradnia, mert addig jelentkezhetnek nála a tünetek. Ha ez megtörténik, akkor a háziorvosnak kell szólni és megtörténik a mintavétel. Müller Cecíliát kérdezték arról a dokumentumról is, amely a Népszava birtokába került . Eszerint jövő hónap elejére várható a vírus okozta halálozás megugrása. Az országos tisztifőorvos erre azt mondta, most is a WHO-iránymutatása alapján járunk el, "mint ahogy a járvány kezdete óta végig." Vannak matematikai számítások és járványügyi alapvetések, amelyek azt mutatják, hogy a járvány növekedésével és a fertőzöttek számának növekedésével nő a haláleseteknek a száma is. Főleg ez a magas kockázatú emberek esetében jelent nagy veszélyt. Ezt szeretnék elkerülni és ezért kérik mindig a fiatalokat arra, hogy külön vigyázzanak az otthon tartózkodó idős hozzátartózóikra. Hozzátette, a kórházi adatokból azt látják, hogy 4-5 hét múlva emelkedhet meg a halálozási mutató. "Még nagyobb a felelősségünk, mint valaha, pontosan ezt szeretnénk megakadályozni" - fogalmazott Müller Cecília.