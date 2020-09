Szijjártó: Nem szórakozásból helikoptereztem

Nem szórakozásról van szó, hanem munkavégzésről – így magyarázta pénteken Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter, hogy miért utazott több alkalommal is a rendőrség helikopterével az ország különböző pontjaira.

, az Országos Rendőr-főkapitányság korábban azt közölte lapunk kérdésére, hogy a politikus idén hét alkalommal repült a rendőrség járművével, de arról nem közöltek részleteket, hogy pontosan mikor és hol, illetve mekkora összegért vette igénybe a gépet. A héten ugyanakkor Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő több képet is közölt arról, hogy a helikopter egy szekszárdi borászat étterménél landolt. Ezen kívül Dunakeszin – ahol a külügyminiszter is lakik – egy szemtanú többször is látta fel és leszállni a tárcavezető által is használt gépet.A külügyminiszter egy más ügyben tartott sajtótájékoztatón reagált: állítása szerint a pincészetnél tett látogatása napján reggel egy külföldi kereskedelmi lánccal állapodott meg egy 35 milliárd forintos befektetésről Budapesten. Ezt követően az osztrák, a cseh, a szlovén és a szlovák külügyminiszterrel tárgyalt, az egyeztetéseket pedig Dunakeszin folytatták. – Negyven percem volt átérni Szekszárdra – mondta a külügyminiszter. A Tolna megyei városban egy cég beruházásáról tárgyalt, onnan érkezett a borászathoz, ahol több helyi cégvezetővel találkozott és „munkahelyek megvédéséről” tárgyalt. – Hazugság, hogy ott fideszes képviselőkkel találkoztam volna, vagy (...) azért repültem volna oda, hogy elmenjek abba a borászatba. Én, aki életemben nem ittam alkoholt – fogalmazott Szijjártó.Hasonlóan írta le egy kecskeméti és bajai helikopteres útját is, ahonnan Budapestre kellett visszaérnie. – Azt sem tudtam másképp megtenni, csak ezzel a helikopterrel – tette hozzá. Volt még helikopteres útja egy szlovén határnyitási eseményre is.Szijjártó Péter méltatlannak nevezete az ellene irányuló támadásokat, szerinte 59 milliárd forintnyi beruházásról és 4769 munkahely megmentéséről állapodott meg, a repülés pedig a munkáját, nem pedig a szórakozását szolgálta.