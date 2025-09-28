Szabad ország, szabad pálinka! A miniszterelnök ezzel a jelszóval ünnepelte meg szombaton Becsehelyen, hogy szerinte 15 éve szabad a pálinkafőzés Magyarországon, s ezt a magyar kultúra részének tartja.
Muslicafelhők, fülledt illatok, lidérces fénnyel égő krampampuli és az ártalmatlan jogsértés öröme - ezektől volt felejthetetlen a pálinkafőzés, meg attól, ahogy a cefrét csipegető tyúkok imbolyogtak az udvaron.
Idén több szempontból is változtak a pálinkafőzés szabályai. Míg a főzés adminisztrációs teendői szinte alig változtak, a párlat-előállítás bizonyos mennyiségig adómentessé vált a magánfőzőknek és a bérfőzőknek egyaránt - írja közleményben a NAV.
Azonban a pálinka fogyasztása, az otthoni pálinkafőzés divattá vált, ami jelentős minőségjavulást hozott.
A kormányfő a „szabad pálinkafőzés” napján szabadságharcoló tábornokhoz hasonlította önmagát.
Fellélegezhet az európai közösség - a koronavírus-járványt ugyan nem állítottuk meg, de jövőre mindenki szabadon főzhet magának gyümölcsszeszt.
A kézműves ital igazán kisüzemi, egy sufniban készült. Csak sajnos illegálisan.
Több, mint öt és félmillió szja-bevallás-tervezetet készített a NAV. Ezek többségét meg sem nézik, vagy változatlan tartalommal véglegesítik az adózók.
A szabályos körülmények között működő pálinkafőzők kivégzésükként élik meg, hogy az Orbán-kormány még csak tudomásul sem hajlandó venni az ágazat feketegazdaságának létét.
Már májusban dönthetnek az Európai Unióban a kezdeményezésről.
A bejelentett lepárlók alig harmadához vesznek adójegyet, ami pedig nem tűnik életszerűnek.
Tíz éve nem volt olyan jó sárgabaracktermés, mint idén - lekvár mellett jut belőle pálinkának is. A szeszfőzdés nem szívesen áll szóba a gyümölcsös gazdával 200 liter cefre alatt – írja a Délmagyarország.
Cefrézés, magozás, feldolgozás, lepárlás. Jól ismert fogalmak kedvenc szeszes italunkkal kapcsolatban. De azt vajon tudjuk-e, hogyan írjuk le a pálinka szót szóösszetételekben? Főleg, ha az az üveg címkéjén is szerepel...
Ismét módosítani kell a vesztes pálinka szabadságharc után már egyszer átírt jogszabályt. Az otthoni és a bér gyümölcspárlat főzés szabályi még mindig ütköznek az uniós joggal. Mindez megelőzhető lett volna, ha a kormány előzetesen szóba állt volna a szakmai szervezetekkel.
Ismét kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben az Európai Bizottság csütörtökön, mert továbbra is úgy véli, hogy a házi pálinkafőzés jövedéki adójának szabályozása uniós jogot sért - derül ki az Európai Bizottság honlapján közzétett információkból.
Kötelezettségszegési eljárással és információink szerint jelentős összegű büntetéssel érhet véget előbb-utóbb az orbáni pálinkafőzési "szabadságharc". A kormány már tavaly késő ősszel rákényszerült, hogy az ingyenes otthoni gyümölcspárlat főzésről rendelkező jogszabályt alaposan átalakítsa, de a ráncfelvarrás nem bizonyulhat elegendőnek. Az elmúlt öt évben becslések szerint a költségvetésnek mintegy 50 milliárd forintos bevételkiesést jelentett a győzedelmes pálinka "szabadságharc".
Az Országgyűlésnek kedden benyújtott jövő évi adótörvény-tervezet szerint a jelenlegi 200-ról 50 literre csökkenne a magánfőzés keretében előállítható párlat mennyisége, ezenkívül a magánfőzéshez kapcsolódó kedvezmények csak a gyümölcstermesztő magánszemélyekre vonatkoznának.
Senkivel nem kellene harcolnia most az Orbán-kormánynak, ha 2011-ben is fontos lett volna a miniszterelnöknek a házifőzésű pálinka: az uniós csatlakozás előtt ugyanis az adózásról folyó tárgyalásokat még az első Orbán kabinet lezárta - jelentette ki Veres János, korábbi pénzügyminiszter, az MSZP Európai Parlamenti (EP) képviselőjelöltje.
Veres János az MSZP EP képviselőjelöltje közleményében azt írja: a Fidesz a felelős azért, hogy Magyarországon ma nem lehet adómentesen pálinkát főzni, ugyanis 2001 júniusában, az Európai Unióhoz történő csatlakozási tárgyalások során a Fidesz-kabinet szó nélkül tudomásul vette, hogy Magyarországon adómentes pálinkafőzés nem lehetséges, és az adózási fejezetet ennek a tudatában lezárta.
A Fidesz ragaszkodik a szabad pálinkafőzéshez, ezért azt várja a májusban megalakuló új kormánytól, hogy találja meg a megfelelő jogi megoldást a hungarikumok megvédésére - közölte a kormánypárt szóvivője hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.
Az Európai Unió bírósága szerint nem összeegyeztethető az uniós joggal, hogy Magyarország lehetővé tette, évente legfeljebb 50 liter gyümölcspárlatot saját felhasználásra jövedékadó-mentesen lehessen főzni, főzetni. Ezzel pont került a kötelezettségszegési eljárás végére.
A Fidesz elkötelezett a magyar pálinka mellett, és a magyar vidékkel együtt bízik abban, hogy az Európai Bíróság április 10-én igazságos és életszerű ítéletet hoz, nem veszi el a magyaroktól a szabad pálinkafőzést - közölte Pócs János (Fidesz) az MTI-vel szombaton.
Több mint 15 millió liter pálinka főtt tavaly a bérfőzdékben az adóhatóság adatai alapján, adót azonban mindössze 13 ezer liter után kellett fizetni - olvasható a csütörtöki Napi Gazdaságban.
A második Orbán kormány egyik első lépése volt az otthoni pálinkafőzés liberalizálása. A Magyar Nemzet információja szerint az Európai Bíróság rövidesen ítéletet hoz a szabad pálinkafőzés miatt Magyarország ellen indult kötelezettségszegési eljárás ügyében. A bíróság valószínűleg elmarasztalja Magyarországot, vagyis kimondhatják, azok is kötelesek jövedéki adót fizetni, akik évente 86 liternél kevesebb pálinkát főznek.
A Magyar Nemzet információi szerint az Európai Bíróság rövidesen ítéletet hoz a szabad pálinkafőzés miatt hazánk ellen indult kötelezettségszegési eljárás ügyében. Uniós forrásból a lap úgy értesült, hogy a bíróság mindenképpen „elmeszeli” majd hazánkat, vagyis kimondhatják, hogy azok is kötelesek jövedéki adót fizetni, akik évente 50 liternél kevesebb pálinkát főznek.
Több helyen is tiltott pálinkafőző készülékeket foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei, miközben lakóingatlanokat ellenőriztek a Dél-Alföldön - mondta el a NAV vám- és jövedéki szóvivője.