Mézért és pálinkáért harcol a kormány

Senkivel nem kellene harcolnia most az Orbán-kormánynak, ha 2011-ben is fontos lett volna a miniszterelnöknek a házifőzésű pálinka: az uniós csatlakozás előtt ugyanis az adózásról folyó tárgyalásokat még az első Orbán kabinet lezárta - jelentette ki Veres János, korábbi pénzügyminiszter, az MSZP Európai Parlamenti (EP) képviselőjelöltje.