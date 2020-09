A román jobbközép előre törését jelzi az exit poll

Romániában a kisebbségben kormányzó jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a magát szintén jobbközép erőként meghatározó, rendszerkritikus Mentsétek meg Romániát (USR) párt előre törését jelzik a vasárnap tartott önkormányzati választások után ismertetett exit poll becslések.

Bukarestben a felmérések Nicusor Dan, a PNL és USR által támogatott független jelölt 47 százalékos győzelmét mutatják a hivatalban lévő Gabriela Firea szociáldemokrata (PSD) főpolgármesterrel (39 százalék) szemben. A harmadik helyen a főpolgármesteri tisztségért ismét harcba szálló Traian Basescu volt államfő végzett, akinek a támogatottságát 8,6 százalékra taksálták. Négy évvel ezelőtt a PSD mind a hat bukaresti kerületi polgármesteri tisztséget is elnyerte, ezek közül egyet tudott megtartani. Az exit poll szerint négy kerületben a Bukarestben összefogó PNL és USR polgármesterjelöltjei győztek. A harmadik kerületben megtartotta ugyan tisztségét Robert Negoita, de ő a választások előtt távozott a PSD-ből, és a baloldal alternatív pártjával, a Victor Ponta vezette Pro Romaniával fogott össze. A CURS-Avangarde közvélemény-kutató intézetek által a szavazóhelyiségekből távozók nyilatkozatai alapján végzett becslés szerint a fővárosi képviselőtestületre leadott szavazatok közül a PSD és az USR egyaránt 33-33 százalékot szerzett, a PNL pedig 17 százalékkal a harmadik helyre került. Nicusor Dan 50 éves matematikus egy városvédő civil szervezet, a Mentsétek meg Bukarestet alapítójaként - a román főváros épített örökségének védelmében indított - perek tucatjainak megnyerését követően, lépésről lépésre szerzett nevet magának. Dan korrupcióellenes jelszavakkal tüntető mozgalmából nőtte ki magát és került be a román parlamentbe négy évvel ezelőtt a Mentsétek meg Romániát Szövetség, amelynek Nicusor Dan volt az első elnöke. Dan - aki immár harmadszor pályázta meg a főpolgármesteri tisztséget - egy korszerű, új Bukarest felépítésének ígéretével kampányolt, ahol jobban lehet mozogni, lélegezni és keresni. Választási győzelmét követően azt mondta: vasárnap megszületett az új Bukarest. A PSD Konstancát, Románia legnagyobb tengerparti kikötővárosát is elvesztette, csak az a kérdés, hogy a PNL-es Vergic Chitac vagy az USR-es Stelian Ion lesz-e a polgármester, ugyanis mindkettejüket 29 százalékos támogatottsággal mérte az exit poll. Ludovic Orban miniszterelnök, a PNL elnöke szerint pártja történelmi győzelmet aratott, a rendszerváltás óta eltelt 30 évben először aratott egyértelmű győzelmet helyhatósági választásokon a PSD felett, és a 3100 polgármesteri tisztség közül legalább 1500-at megszerzett. Romániában a rendszerváltás óta most volt a legalacsonyabb, 46 százalékos a részvétel az önkormányzati választásokon.