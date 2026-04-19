Az exit poll szerint a Progresszív Bulgária az utolsó közvélemény-kutatások előrejelzéseit is felülmúlva 37,5 százalékos eredménnyel győzhet a vasárnapi megméretésen.
Az ellenzéki tüntetéseket vérbe fojtó diktátor a hetedik ötéves mandátumát szerzi meg.
A bolgárok három és fél év alatt hetedik alkalommal járulhattak az urnákhoz.
Orbán Viktor sietve gratulált is, még akkor, amikor homlokegyenest egymásnak ellentmondó exit poll felmérések láttak napvilágot a megméretésen befutók sorrendjéről.
A jelenleg kormányzó ÖVP jelezte, nem fog koalícióra lépni Herbert Kickl pártjával. Szélsőjobboldali alakulat 1945 óta nem nyert parlamenti választást Ausztriában.
Hármuk közül kettő be sem jutott a türingiai tartományi parlamentbe, Szászországban is majdnem hasonló a helyzet.
Földcsuszamlás.
Krakkóban, Wroclawban és Rzeszówban. A végeredmények legkésőbb kedden hirdetik ki.
A vasárnapi parlamenti választás végeredményét éjfél körül teszik közzé.
A kormánypártot nem szeretik a fiatalok, Orbán Viktor elveszíthet egy nagy európai szövetségest.
Ez alapján Robert Fico pártja a második helyen végzett 21,9 százalékkal, míg a magyar Szövetség nem érte el a parlamenti küszöböt.
Májusban is így történt, de akkor – többség híján – nem tudtak kormányt alakítani, de az új választási rendszer segítségével ez már nem lesz gond.
Az SPD a szavazatok 32,5-33,5 százalékát gyűjthette össze. A második helyen a CDU állhat 27,5 százalékkal.
Az első nem hivatalos eredmények szerint a szövetség alakíthat kormányt dea Matteo Salvini fémjelezte Liga leszerepelt a megméretésen.
A kormányzó Egységes Oroszország párt az INSZOMAR szociális marketingintézet exit pollja szerint a szavazatok 45,2 százalékával megnyerte a parlamenti választást.
Romániában a kisebbségben kormányzó jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a magát szintén jobbközép erőként meghatározó, rendszerkritikus Mentsétek meg Romániát (USR) párt előre törését jelzik a vasárnap tartott önkormányzati választások után ismertetett exit poll becslések.
Azonban nem szerezte meg a voksok abszolút többségét, így második fordulót kell tartani.
Az előző éveknél hamarabb lesznek elérhetőek az előrejelzések, a szavazás előtt ráadásul heti rendszerességgel ad majd közre méréseket az EP.
A korábban Hashim Thaci elnök vezette, jobbközép Koszovói Demokrata Párt (PDK) és koalíciós partnerei nyerték meg a vasárnap tartott parlamenti választást a Klan Kosova nevű televízió honlapján közzétett exit poll-eredmények szerint.
Az Angela Merkel kancellár vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) kapta a legtöbb szavazatot a németországi Schleswig-Holstein tartományban vasárnap tartott helyi törvényhozási (Landtag-) választáson a szavazókörökből kilépő választók megkérdezésén alapuló felmérések (exit poll) urnazárás után közzétett eredménye szerint.
Az eddigi legnagyobb frakcióval rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD) fölényesen, a voksok csaknem 46 százalékát megszerezve nyerte meg a romániai parlamenti választásokat, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 6 százalék körüli támogatottsággal juthat be a bukaresti törvényhozásba a vasárnap este közzétett első becslések szerint.
Kolinda Grabar Kitarovic, a jobbközép Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) jelöltje nyerte meg az elnökválasztás vasárnap tartott második fordulóját Horvátországban a szavazófülkékből kilépők megkérdezésén alapuló felmérés szerint.
A vasárnap este közzétett exit pollokból nem derült ki egyértelműen, hogy Victor Ponta szociáldemokrata kormányfő, vagy Klaus Johannis, a jobboldal jelöltje győzött a romániai elnökválasztáson.
Jónak ítélte Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke azokat az eredményeket, amelyeket a vasárnapi államfőválasztás exit poll felmérései jeleztek számára.
Victor Ponta szociáldemokrata (PSD) miniszterelnök és Klaus Johannis, az ellenzéki Keresztény-liberális Szövetség (ACL) államfőjelöltje került a romániai elnökválasztás november 16-ai második fordulójába a vasárnapi voksolás lezárása után közzétett exit poll becslések szerint.
Az exit poll-adatok szerint az Európa-párti erők elsöprő győzelmét hozta az Ukrajnában tartott vasárnapi előre hozott parlamenti választás.
Miro Cerar jogászprofesszor alig egy hónapja alakított pártja nyerte meg a vasárnapi előre hozott parlamenti választásokat Szlovéniában a TV Slovenija és a POP TV által az interneten közzétett exit poll szerint.
A Vitalij Kicsko vezette Ütés (UDAR) párt jelöltje megszerezte a szavazatok több mint felét: az úgynevezett nemzeti exit poll felmérés szerint 55,9 százalékot, egy másik - négy tévécsatorna által végzett - felmérés szerint 57,31 százalékot kapott. A milliomos Petro Porosenko ezzel várhatóan meg is nyerte a választást, nem lesz szükség második fordulóra.
Exit poll-eredményekről ad tájékoztatást az Európai Parlament a jövő héten, vasárnap este, még az előtt, hogy a hivatalos adatokat a tagországokban közzétehetnék.
A Nézőpont Intézet felmérése szerint a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson a Fidesz-KDNP-re a résztvevők 48 százaléka szavazott, a kormányváltó összefogásra 27 százalék.