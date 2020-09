Most egy 2,3 milliárdos közbeszerzést nyert el a 4iG

Ötvenpontos javaslatcsomagot állított össze a jegybank a kormány számára. Virág Barnabás alelnök szerint a munkapiacon a második hullám kifutásáig a fókuszt ismét a munkahelyek védelmére kell helyezni.

Olyan növekedési tervre van szüksége az országnak, amely a növekedés erősítése mellett, 2022-től képes biztosítani az automatikus konszolidációt, a meghatározó külső és belső makrogazdasági egyensúlyok helyreállását is – nyilatkozta Virág Barnabás, a jegybank alelnöke. „Minden esélyünk megvan a sikeres védekezésre. A dinamikus helyreállás eléréséhez a magyar gazdaságpolitikának legalább 9 területen kell a helyes egyensúlyokat megtalálnia” – mondta, és azt is hangsúlyozta, hogy egyszerre kell kezelni a járvány első hullámának késleltetve megjelenő hatásait (például a munkapiac vagy a bankrendszer esetében) és a második hullám következményeit. Virág Barnabás úgy látja, hogy a munkapiacon a második hullám kifutásáig a fókuszt a munkahelyek védelmére kell helyezni. Az első hullám során alkalmazott bértámogatások kibővítésére újból szükség lehet, miközben a munkahelyvédelmi akcióterv adókedvezményeinek célzott növelését is érdemes megkezdeni. Az aktív munkapiaci politikák további erősítésével javítani kell a munkaerő képzettségét, támogatva, hogy az újraindulás során a foglalkoztatottak már a versenyképesebb vállalatoknál helyezkedhessenek el.