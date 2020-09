Rákaptak az alkoholrendelésre a magyarok

Megváltoztatta a házhoz szállíttatási szokásokat a járvány.

Tavasszal szinte egyik napról a másikra sok mindent megváltoztatott a vírus, egy dolog azonban maradt a régi: a magyarok szeretnek enni. Annak, hogy mennyire, egyik ékes bizonyítéka, hogy a kijárási korlátozások időszakában a korábbiakhoz képest is többen rendeltek ételt: Budapest mellett Gyöngyösön, Szekszárdon, Kaposváron, Mosonmagyaróváron és Szombathelyen például kimondottan megugrott a rendelések száma. És ez azóta is tartja magát: vidéken a NetPincér által lefedett több mint 800 településen egyre népszerűbb az étel házhoz szállítás – közölte az ételrendelő cég.

Hárommillió forintos ebéd

A jó döntéshez sok idő kell; márciusról áprilisra alkalmanként átlagosan több mint 10 százalékkal tovább gondolkoztak a rendelők, mit ennének aznap. A vírushelyzet hatására sokaknál a rendelt ételek mennyisége is növekedett: volt olyan felhasználó, aki a karantén idején minden nap online rendelt. Az abszolút rekorder két hónap alatt majdnem nyolcmillió forintot költött étel házhoz szállításra. Igaz, vélhetően nem csak magának rendelt, volt olyan alkalom, amikor egyszerre csaknem hárommillió forintért vásárolt. Ez nem is egyedi: a járványügyi helyzetben a vállalatok új megoldásokkal, például étel házhoz szállítással igyekeztek gondoskodni a munkatársak jóllétéről.

Pizza vs. hamburger

Az ételrendelők a kijárási korlátozások alatt új szokásokat is felvettek: a hamburger például rövid időre letaszította a trónról az évek óta a rendelések toplistáját vezető pizzát, de ez nem tartott sokáig: az utóbbi időben az olaszok kedvence ismét fölényesen vezet. Míg tavaly a legsűrűbb napszak az ebéd- és a vacsoraidő volt, a kijárási korlátozások idején, mivel minden bizonnyal több ideje maradt a magyaroknak a vacsorakészítésre, április-májusban az esti/éjszakai rendelések helyett az ebédidős és a délutáni házhoz szállítások szaporodtak meg.

Alkohol és jótékonykodás

A reggeli szokásokat is megváltoztatta a koronavírus: május végére közel duplájára nőtt azoknak a száma, akik ébredés után az életmentő kávét és a frissen sült péksüteményt rendelték házhoz. Ehhez pedig, úgy látszik, könnyű hozzászokni: a reggel rendelők száma azóta is tartja magát. Sokaknak az esti szórakozásnál nyújtott gyors segítséget az azonnali házhoz szállítás: a korábbiakhoz képest április-májusban 50 százalékkal többen szereztek be alkoholt online rendeléssel.

A felhasználók nagy része nem csak magára gondol. „Több éve lehet már nálunk adakozni, jelenleg hét alapítvány részére. Nagyon örülünk, hogy egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel, és két és félszeresére nőtt a karantén alatt az adományozók száma. A legnépszerűbb a Magyar Vöröskereszt és a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közös járványügyi kezdeményezése volt, amellyel a Covid-gyanús gyerekek előszűrését segítették a támogatók – mondta Blaumann Debóra, a NetPincér marketingigazgatója.

Mentőövvé vált futárkodás

Március óta több mint 1400 vendéglátóhely csatlakozott a NetPincérhez, és legtöbbjük azóta is aktív az oldalon. Az éttermek mellett számos cukrászda, reggelizőhely, ételérzékenyeket kiszolgáló hely és alkoholos italt forgalmazó cég is az ételkiszállítást választotta az elmúlt hónapokban, és a kínálat bővítése jelenleg is folytatódik. A futárok száma április-májusban összesen több mint ezerrel növekedett, közülük sokaknak ez mentőövként szolgált, és sokan még mindig a cégnél dolgoznak. A szerződéses futárok felvétele jelenleg is tart, most is keresnek partnereket Budapesten és vidéken is.

Online borravaló

A NetPincér augusztus végén élesítette új platformját, amelyen új funkciók érhetők el, az elviteles rendelés, a kuponzseb és a térképes helymeghatározás mellett online adható a borravaló is. Ez alapján látszik, hogy egy-egy rendelésnél átlagosan kicsit több mint 210 forintos borravalót adnak a felhasználók a futároknak, de volt olyan is, aki 2000 forinttal ajándékozta meg kiszállítóját.