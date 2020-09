Sima győzelem, vagy utolsó figyelmeztetés?

Megszületett a német soros EU-elnökség javaslata az uniós kifizetéseket a jogállam tiszteletben tartásához kötő rendelettervezetről. Jelentősen megnehezítenék a pénzbüntetés kiszabását.

A Politico amerikai hírportál brüsszeli kiadása által megszerzett szöveg a kormányokkal folytatott kétoldalú megbeszélések alapján készült, de még korántsem nevezhető a huszonhetek egyeztetett álláspontjának. A tagállamok képviselői szerdán tárgyalnak először a kompromisszumos dokumentumról. A kompromisszum szerint az úgynevezett jogállami feltételrendszer az unió hétéves költségvetésének és járvány utáni helyreállítási alapjának a végrehajtására egyaránt vonatkozna. A német javaslat a korábbi elnökségek által kidolgozott szöveg felvizezett változata. A rendelettervezet címéből kikerült a jogállamra való utalás, helyette “az EU büdzsé védelmének általános feltételrendszerét” határozná meg a jogszabály. Ennek megfelelően szűkebben értelmezné a tagállamoknak felróható mulasztásokat: nem a “jogállam általános hiányosságait”, hanem csak a “jogállami elvek megsértését” szankcionálná. Kikerült a szövegből az is, hogy már a jogállam megsértésének “kockázatai” is intézkedéseket vonhatnának maguk után. A követelmények közül kihúzták az igazságszolgáltatás függetlenségének biztosítását, de benne hagyták az uniós költségvetést végrehajtó szervek, a nyomozó és vádhatóságok megfelelő működésének garantálását, különösen a csalások és a korrupció felderítésében. Szerepel a szövegben a mulasztások hatékony jogorvoslatának a kívánalma is. Újdonság az előterjesztésben az is, hogy a pénzbüntetésre felterjesztett tagállam az állam- és kormányfői tanácshoz fordulhat, ha úgy ítéli meg, hogy az elbírálás során sérültek az objektív, megkülönböztetésmentes, pártatlan és tényeken alapuló értékelés szempontjai. Az elnökségi javaslat szerint addig nem hozható döntés ilyen “rendkívüli ügyekben”, amíg a tagállami vezetőkből álló testület azt meg nem tárgyalja. A szöveg nem tér ki arra, hogy ilyen esetben milyen határozat szükséges a szankciók elfogadásához, illetve elvetéséhez, de mivel a legmagasabb szintű grémium általában egyhangú döntéseket hoz, az indítvány jelentősen megnehezítené a pénzbüntetés kiszabását.