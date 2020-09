A halott polgármester toronymagasan nyert a román faluban

Szimbolikus győzelmet is aratott és jelképes vereséget is szenvedett az összességében jól teljesítő RMDSZ a helyhatósági választáson. Orban és Johannis pártja nagyot nyert.

Jó eredményt ért el a romániai helyhatósági választásokon az RMDSZ. A magyar szövetség néggyel több polgármesteri tisztséget szerzett meg, mint 2016-ban, összességében 199-t és tíz, függetlenként induló, de az RMDSZ által támogatott jelölt is nyert. Utóbbiak közé tartozik Soós Zoltán, akinek marosvásárhelyi győzelme az RMDSZ legnagyobb, szimbolikus erejű eredménye. Marosvásárhelynek 20 éve nem volt magyar elöljárója, a 46-50 százalékban magyar-román lakosságú város „visszaszerzése” minden helyhatósági választás kiemelt célja volt eddig is a magyar szövetség számára. Az 1990. márciusi véres etnikai összecsapás traumáját máig nem heverte ki a város, azóta minden helyhatósági választás tétje mindkét közösség számára az volt, hogy milyen nemzetiségű lesz a város polgármestere. A korábbi voksolások során minden esetben a volt Fidesz zsebpártok, a Tőkés László nevével fémjelzett EMNP vagy a Szász Jenő vezetésével megalakult MPP indítottak magyar ellenjelöltek, aki ugyan rosszul szerepelt, de a rá leadott néhány száz vagy ezer voks elegendő volt a román jelölt győzelméhez. A most győzedelmeskedő Soós Zoltán négy éve is indult és 2,5 százalékkal maradt alul a regnáló polgármester, Dorin Floreával szemben. Ezúttal azonban nem volt magyar kihívója, a budapesti támogatás nélkül maradt MPP és EMNP is beállt Soós mögé miután az RMDSZ nem saját jelöltjeként, hanem függetlenként indította, a magyar kormány prominensei és a magyar közmédia pedig most már az RMDSZ mellett kampányolt. Soós győzelmi beszédében azt hangsúlyozta, hogy Marosvásárhelyen sikerült túllépni az etnikai szavazáson, ám ezt a számok nem erősítik meg. A magyar jelölt ugyan 50 százalék fölötti eredményt ért el, egymaga közel annyi voksot szerzett, mint három legnagyobb román ellenjelöltje, de látványos átszavazásról nem lehet beszélni. Sikerét segítette az egyfordulós polgármester választás is, és ugyanez igaz az ugyancsak jelentős magyar lakossággal rendelkező Szatmárnémetire és Szászrégenre is, ahol a román voksok ugyancsak megoszlottak a román pártok jelöltjei között. Fájó, ugyancsak szimbolikus erejű vereséget is elkönyvelhet az RMDSZ. Székelyudvarhelyen a korábban MPP-s színekben polgármesterré választott Gálfi Árpád egy román-magyar vegyespárt, a Szabad Emberek Pártjának (POL) színeiben indult és csapatával együtt elsöprő, kétharmados győzelmet aratott az RMDSZ-el szemben. A székely anyavárosnak is nevezett Udvarhely történetében most fordult elő először, hogy nem magyar párt jelöltje lett a város vezetője, ugyanakkor az is, hogy egy magyar jelölt vegyes párt színeiben méretkezzen meg a polgármesteri mandátumért. Az RMDSZ másik fájó pontja Bihar megye és Nagyvárad. A 24,5 százalékban magyar megyeszékhelyen az RMDSZ jelöltje 11,4 százalékot szerzett és csupán négy mandátumot tudhat magáénak a városi tanácsban. A hasonló nemzetiségi megosztású megyében is csupán 12,4 százalékot szerzett a magyar párt. összességében azonban megerősítette jelenlétét mind a helyi, mind a megyei önkormányzatokban is az RMDSZ, négy megyei tanácselnöki tisztséget is megszerzett, vagyis e téren megőrizte pozícióit. Országosan a jelenleg kisebbségben kormányzó, Klaus Johannis államfő által fémjelzett és Ludovic Orban miniszterelnök által vezetett Nemzeti Liberális Párt, valamint a Magyarországon román Momentumként is emlegetett USR (Mentsétek meg Romániát Szövetség ) volt a voksolás nagy nyertese. Közösen támogatott független jelöltjük, az USR-s Nicusor Dan visszavette a fővárost a baloldaltól, 47-39 százalékkal győzte le Gabriela Fireat regnáló főpolgármestert. Bukarestben négy évvel ezelőtt először sikerült győznie a PSD-nek, akkor viszont nagyon, a főpolgármesteri tisztség mellett mind a hat kerületet is elhódították. Most azonban egyetlen kerület kivételével mindenhol vereséget szenvedtek a szociáldemokraták. Az, hogy Erdélyben egyetlen megyében, Besztercén sikerült győznie, nem is újdonság, 2016 kivételével általában labdába sem rúgott semmilyen választáson Erdélyben a román baloldal. A vasárnapi helyhatósági választás viszont a Kárpátokon túli területeken is jelentős PSD-gyengülést hozott, ami előrevetíti a decemberi parlamenti választási eredményeket is.