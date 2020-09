Kedd este csap össze Trump és Biden

A rabokat – akik között drogkartellvezetők is találhatóak – átszállítják más fogvatartási intézményekbe.

A mexikói kormány hétfőn közölte, hogy bezárja a Puente Grande nevű szigorúan őrzött börtönt, amelyből 2001-ben megszökött a Köpcös (El Chapo) néven ismert Joaquín Guzmán mexikói drogbáró. A börtön a nyugat-mexikói Jalisco állam El Salto nevű településén található. A kormány közleménye szerint a rabokat – akik között drogkartellvezetők is találhatóak – átszállítják más fogvatartási intézményekbe a börtönrendszer-modernizációs program keretében. A rettegett Sinaloa nevű drogkartellt mintegy 25 évig vezető Guzmán jelenleg életfogytig tartó börtönbüntetését tölti az Egyesült Államokban, amelynek 2 017-ben kiadták . A Köpcösnek korábban kétszer is sikerült szigorúan őrzött börtönökből megszöknie. Első alkalommal Puente Grandéból szökött meg, ahol az őrök feltehetően segítettek neki meglépni a szennyes ruhákat szállító kocsi segítségével. Guzmánt 13 évvel később sikerült ismét elfogni, akkor az ország szívében található Altiplano nevű börtönbe küldték. A Köpcösnek innen is sikerült megszöknie, egy körülbelül másfél kilométeres alagúton keresztül. Hatalma csúcsán Guzmán Mexikó első számú drogbárója volt, az irányítása alatt álló Sinaloa-kartell több milliárd dolláros forgalmat bonyolított. Arra is volt példa, hogy a Forbes magazin által a világ leggazdagabb embereit összesítő listára is felkerült.