Kitart Jourová mellett a bizottsági elnök

A fideszes honvédelmi államtitkár közölte, hogy a tervek szerint tíz éven belül tíznél is több katonaképzőt nyitnak az országban.

Megtekintette a hallgatók testhőmérséklet-mérését csütörtökön a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumban Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium (HM) parlamenti államtitkára, és kíséretében Ruszin Romulusz humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár.



A fideszes politikus megjegyezte: ahogy a koronavírus-járvány első szakaszában rendkívül fontos szerep hárult a Magyar Honvédségre, a második szakaszban is megkerülhetetlen a szerepe a védekezésben. A távirati iroda tudósítása szerint a beszéd „az iskola épülete előtt katonás rendben, egymástól másfél méter távolságban felsorakozott, szájmaszkot viselő 202 hallgató” előtt hangzott el. A megtekintést követően Németh Szilárd példamutatónak nevezte, hogy 202 hallgató, rendkívül szervezetten, az iskola négy bejáratán át három és fél perc alatt bejutott az épületbe. A kormánypárti vezető büszkén sorolta: a védekezés első szakaszának leküzdésében ott voltak a katonák az idősotthonok fertőtlenítésénél, a határvédelemben, a járőrözésben, kiemelte a kórházparancsnoki rendszert és a létfontosságú vállalatok élén végzett munkát. Ahogyan arról a Népszava beszámolt, Németh Szilárd a járvány első hullámában gócpontnak számító Pesti úti idősotthon júliusi katonai fertőtlenítését használta arra, hogy a főváros ellenzéki vezetését ócsárolja. Karácsony Gergely főpolgármester azonban erre reagálva közölte : a fertőtlenítésről a városvezetés már hónapokkal azelőtt döntött. Németh Szilárd most sem hagyta ki a pártpolitikát, és tíz évvel a legutolsó kormányváltás után „felidézte”, hogy korábban csaknem húsz katonai kollégiuma volt az országnak, az utolsót 2007-ben zárták be.