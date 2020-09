Metrófelújítás: ezekre a forgalomkorlátozásokra figyeljen

Ártatlannak vallja magát a Momentum elnöke, akit egy füstgyertya eldobása miatt vádoltak meg hivatalos személy elleni erőszakkal.

Vállalom a tetteimért a felelősséget, de soha, senkit nem bántottam – hangsúlyozta Fekete-Győr András a Legfőbb Ügyészség épülete előtt tartott keddi sajtótájékoztatón. A Momentum elnöke és a párt egyik önkormányzati képviselője, Szarvas Koppány Bendegúz ellen ma emelt vádat az ügyészség a 2018 decemberében, a túlóratörvény elleni tüntetésen történtek miatt.

Lila füst gyertya vs arcba fújt könnygáz

A momentumos politikusokat, valamint még négy személyt hivatalos személy elleni erőszak elkövetésével vádolják. A vádirat szerint „a Kossuth téri tömegdemonstrációkon részt vevő vádlottak a Parlament épületének védelmét ellátó rendőrsorfalba különböző tárgyakat – köztük üveget és pirotechnikai eszközt – dobtak, illetve tüntetőtársaikat és a rendőröket lökdösték azért, hogy a sorfalat áttörjék.”

„Egy játékboltban is kapható, lila füstszóró eszközt ejtettem két rendőrsorfal közé, miután a rendőrök figyelmeztetés nélkül fújtak könnygázt sok ezer tüntető fiatal és idős ember arcába (...) igyekeztem így felhívni a figyelmüket a jogsértésre”

– mondta a Momentum vezetője, aki hangsúlyozta: nem akart ártani a rendőröknek, többek között értük is tüntetett, a túlórára kényszerített gyári munkások, alulfizetett orvosok és pedagógusok mellett. Fekete-Győr szerint a hatóság elleni erőszak vádja nevetséges és szánalmas az Orbán-féle ügyészség részéről – Fehéroroszországban és Putyin Oroszországában talán nem lenne abszurd, de az Európai Unióban mindenképp annak számít.

Túl erősek lettek, Orbán már tart tőlük

A pártelnök ugyanakkor azt is sejteni véli, hogy miért most, a tüntetés után majdnem két évvel idézik be vádlottként. 2018-ban a Momentum még egy 2-3 százalékos támogatottságú politikai párt volt, ma már viszont az ország legnépszerűbb, legerősebb közössége, melynek színeiben EP-képviselők, polgármesterek és több mint 150 önkormányzati képviselő dolgozik.

„Én értem azt, hogy Orbán Viktor és az Orbán-rezsim fél az új politikai generációtól és fél a magyar fiatalságtól, és ezért akarja Fekete-Győr Andrást is, ennek a politikai generációnak az egyik vezetőjét is bilincsben látni”

– összegezte a megfejtést az önmagáról egyes szám harmadik személyben beszélő pártelnök.

Nem Szijjártó vagy Tiborcz áll most itt

Fekete-Győr nem óvatoskodott az ügyészség és a kormány bírálata során sem: a volt fideszes Polt Péterről azt mondta, bűnözőket véd, és megjegyezte, nem a Szíjj László oligarcha luxusjachtján nyaraló Szijjártó Péter külügyminiszter áll majd helyette a vádlottak padján, sem az Orbán-vej Tiborcz István.

A pártvezető azt is hozzátette, jogvégzett emberként tudja, mekkora hatalom összpontosul a Polt Péter kezében, de azzal is tisztában van, hogy a történelmet nem ügyészek írták, hanem olyan embereket, akik felemelték szavukat, öklüket az elnyomó hatalom ellen, … Mi azt látjuk, hogy a magyar bíróságok az utolsó bíróságok az utolsó bástyái a magyar jogállamnak. Én hiszek abban, hogy a magyar bíróságok fel fognak menteni engem (…) ártatlannak fognak minősíteni” - jelentette ki Fekete-Győr. A Momentum elnöke ezek után újságírói kérdésekre válaszolt; mint elmondta, nem ismeri a nem politikus vádlott társakat. Szerinte azért sem állja meg a helyét az ellene felhozott vád, mert a 4-5 rendőr is úgy nyilatkozott, hogy nem lépett fel velük szemben erőszakosan – ráadásul munkájukat sem gátolta a füstszóró eldobásával.