Kötélen táncolnak Montenegróban

Johnson kompromisszumot kötött a Brexit és a járványügyi lépések kapcsán lázongó torykkal. Olyan bonyolultak a brit karanténszabályok, hogy a kormányfő sem tud kiigazodni rajtuk.

Változatlanul két fronton - a koronavírussal és a Brexittel kapcsolatban - kénytelen intenzív küzdelmet folytatni Boris Johnson kormányfő, miközben meg nem erősített hírek szerint továbbra sem sikerült megszabadulnia saját március végi, április eleji Covid-19 fertőzésének maradandó tüneteitől. Maga a tory vezető utoljára kedden igyekezett cáfolni az egészségével kapcsolatos találgatásokat. Mint mondta, "makkegészséges", sőt, "jobban van, mint valaha, ami az újságírókat nyilván bosszantja". "Kirobbanó formáját" jelentős súlyveszteségének is tulajdonítja. A koronavírus-válságmenedzselés néhány alkalommal már felszínre hozta "BoJo" kedvezőtlen tulajdonságait, felületességét és a tényekkel való hadilábon állását. A kormányfőtől távol áll a bocsánatkérés, mégis erre kényszerült, miután összekeverte az északkelet-angliai korlátozások pontos szabályait. Azt a benyomást keltette, mintha a frissen életbe lévő intézkedések a különböző háztartásokban élők számára megengednék, hogy a szabadtéren találkozzanak egymással. Oxfordi sajtótájékoztatóját követően Johnson Twitter-üzenetben kért elnézést, hozzátéve, hogy helytelenül fejezte ki magát: szerda óta a kültéri összejárás sem megengedett Newcastle-ban, Sunderlandben és más északkelet-angliai körzetekben. Miközben az Egyesült Királyság immár több mint ötven egyetemén ütötte fel a fejét a Covid-19 vírus és kényszerítette a hallgatókat az internetes távoktatásra, sőt szobafogságra, megnyugtatólag hatott az oktatási miniszter, Gavin Williamson parlamenti állásfoglalása, melyben ünnepélyes ígéretet tett a diákoknak, hogy karácsonyra biztosan hazautazhatnak családjaikhoz. Nem zárta ki viszont, hogy ennek ára lesz, mégpedig a trimeszter végén, azaz december elején egyes egyetemisták számára elrendelt kötelező elszigetelés, így akadályozva meg a járvány terjedését. Azon a napon, amikor mindez elhangzott, minden korábbi rekordot meghaladó 7143 új megbetegedést regisztráltak, bár ennek egyik oka az oly sokat bírált tesztelési kapacitás javulása lehet. Nem csoda, hogy a közvéleményben felháborodást keltettek azok a közép-angliai Coventryből készült felvételek, melyek az ottani egyetem mintegy kétszáz hallgatójának minden szabályt, sőt észszerűséget sutba vágó éjszakai elvadult mulatozását elevenítették fel. Az öt, teszttel igazolt fertőzést számláló egyetem vezetése a legerőteljesebben ítélte el a felelőtlen hallgatók randalírozását, fegyelmi eljárást is kilátásba helyezve. A kormányfő a járvány kapcsán mindenesetre egy sikert is elkönyvelhetett: a kabinet kiegyezett a lázadó tory képviselőkkel arról, hogy a parlament nagyobb előzetes beleszólást kap a koronavírus-válság kezelésről szóló döntésekbe. A kompromisszumra azért is szükség volt, hogy biztos legyen a többség a kormány sürgősségi jogainak megújításáról szóló szerda esti szavazáson. A házelnök, Lindsay Hoyle mindenesetre délben megdorgálta a kormányt. Megerősítette, hogy a törvényt ugyan már nem lehet módosítani, de ettől függetlenül "nem kielégítő", ahogy a vezetés kihasználta a rendkívüli helyzetre való tekintettel kapott jogi felhatalmazását. Boris Johnsonnak egy másik ügyben is sikerült kiegyezni a zúgolódó kormánypártiakkal. Ennek köszönhetően az alsóház nagy, 84 fős többséggel elfogadta az ellentmondásos, úgynevezett belső piaci törvényt. Az év elején elfogadott kilépési törvényt adott esetben felülíró, így nemzetközi szerződést sértő jogi lépés ellen több prominens képviselő, köztük Theresa May ex-kormányfő is tiltakozott. Boris Johnson azzal fegyverezte le a rebelliseket, hogy lehetőséget ad a parlamentnek a véleménynyilvánításra, mielőtt beveti a törvény biztosította jogi eszközöket. Ideális esetben azonban nem lesz szükség a belső piaci törvény alkalmazására. Habár a jogszabály jelentős feszültséget generált az Egyesült Királyság és az Európai Unió viszonyában, Londonban mégis a korábbiaknál optimistább a hangulat. Bíznak benne, hogy a fennmaradó jelentős nézeteltérések ellenére is megállapodás születhet a szabadkereskedelmi egyezményről. A brit és az uniós küldöttek ezen a héten immár a kilencedik, várhatóan utolsó tárgyalási fordulót tartják Brüsszelben. A the i napilap kormányzati értesülésekre hivatkozva azt állítja, hogy a formális megbeszélések befejeztével a nem hivatalos eszmecserék egészen a Johnson által kijelölt határidőig, az Európa Tanács október 15-16-i csúcsértekezletéig folytatódnak. Addig pedig van esély olyan alkura, amely megakadályozza, hogy az év végéig tartó átmeneti időszak lezárultával káoszba süllyedjen a szigetország és az EU közötti kereskedelem.