Közmunkásbérek: nem véletlenül kapott észbe a Fidesz

Messze van a közmunkások keresete a megélhetés lélektani határától – a minimálbértől – is. Komjáthi Imre, a Közmunkás Szakszervezet egyik alapítója szerint a kormányban rájöttek arra, hogy nehéz lesz vidéken választási csatát nyerni ezzel a gyalázatos összeggel.

Nem véletlenül ébredt fel Orbán Viktor kormányfő a közmunkásbérekkel kapcsolatban – állítja Komjáthi Imre, az MSZP elnökhelyettese, a Közmunkás Szakszervezet egyik alapítója az Új Egyenlőség legfrissebb podcastjában . A miniszterelnök egy minapi nyilatkozatban tett utalást arra, hogy a közmunkások bérének emelésére mindenképp szükséges lesz jövőre. Mint Komjáthi Imre fogalmazott, a Fideszben az hozhatott változást, hogy a párthoz bekötött vidéki polgármesterek már küldik a „vészjelzést” arról, hogy ez az összeg borzasztóan kevés. Márpedig lassan ráfordulunk a 2022-es parlamenti választás kampányára és a Fideszben jól tudják – amit a párt vidéki országgyűlési képviselői is igazolnak –, hogy ott kell megnyerniük a csatát, mert a nagyvárosok egy részét már elvesztették. Az MSZP elnökhelyettese szerint már a 107 ezer forintos nettó minimálbér is a lélektani határt jelenti a megélhetésben, ehhez képest az 54 ezer forintos közmunkásbér három évvel ezelőtt is gyalázatos összeg volt, és azóta inflálódott is. – Edelényiként látom, mennyi fért akkor a kosárba a közmunkás bérfizetéskor, és mennyi van most a kosárban – fogalmazott. Ezért szerinte legalább a minimálbérig emelni kellene a közmunkásbért, de nem gondolja, hogy a kormányfő ekkora összegben fog gondolkodni, pedig az egykori éhségmeneteket szervező érdekképviseletnek már 2013-ban az volt a követelése, hogy a közmunkásbért a mindenkori minimálbérhez kössék. Sőt, először a létminimumhoz akarták, de mivel a KSH évek óta nem ad ilyen összesítést, ahhoz nehéz lenne. Mára eljutottunk oda – folytatta –, hogy a nettó 107 ezer forintos minimálbér mindenkinek valóban a minimumot jelenti. Például annak is, aki elvesztette a válság miatt a munkáját. Nem véletlen, hogy a Párbeszéd az alapjövedelemmel kapcsolatos kampányt indított és ott is ez az adat szerepelt, illetve az MSZP javaslataiban is az köszön vissza, hogy legalább 9 hónapra kellene kitolni az álláskeresési járadékot és annak legalább nettó 100 ezer forintnak kellene lennie. Ráadásul a közmunkások csaknem százezres tábora bővülni fog; márciusban már adták a vészjelzést a szakszervezetek, hogy a cégek első körben a bérelt munkaerőt küldték el, pedig épp a bérelt munkaerő volt az, ahová sok helyen felszívták a közmunkásokat. Ezután nyilván még többen kerülnek majd be a közmunka világában. Az utóbbi kilenc évben egyébként összesen 7 ezer forinttal nőtt a nettó közmunkásbér, ami most is éppen annyi – 54 217 forint –, mint 2017-ben volt. Ez a minimálbérnek jelenleg alig több mint a fele és ennyi pénzből él majdnem százezer ember Magyarországon. Közéleti „slágertéma” volt a rendszer 2011-es indulása után, hogy meg lehet-e élni az akkori 47 ezer forintból, amelynek nettóját a következő évben 4(!) forinttal emelték. A kérdésre több kormánypárti képviselő, például Zsiga Marcell is igennel felelt, illetve Matolcsy György akkori gazdasági miniszter, ma az MNB elnöke is hasonló utalást tett.